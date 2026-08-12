Górnik szykuje zmiany na Ferencvaros. Gasparik chce odrobić straty

Górnik Zabrze w czwartek spróbuje odrobić jednobramkową stratę w starciu z Ferencvarosem. Michal Gasparik zapowiedział zmiany i wskazał zawodników, którzy mogą odegrać ważną rolę.

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Michal Gasparik

Gasparik zmieni skład na rewanż

Górnik Zabrze przegrał pierwszy mecz III rundy eliminacji Ligi Europy 0:1. Przed rewanżem Gasparik dokonał zmian w ligowym spotkaniu z Radomiakiem Radom. Szansę otrzymali między innymi Peter Federico i Bernardo, którzy mają być potrzebni także w czwartek.

– Zmieniłem jedenastkę na mecz z Radomiakiem, żeby mogli zagrać nowi zawodnicy. Będziemy ich jutro bardzo potrzebować. Peter Federico już pokazał jakość, którą ma, a z czasem na pewno będzie grał jeszcze lepiej. Wiemy, że nie jest jeszcze gotowy na 90 minut, a mimo to pokazał, że da radę grać w wyjściowym składzie. Bernardo też zagrał dobrą pierwszą połowę, a później było widać, że nie jest przygotowany fizycznie na więcej – powiedział trener.

Szkoleniowiec zdradził również, że kibice mogą spodziewać się zmian w podstawowym składzie. Gasparik chce utrzymać wysoką intensywność przez całe spotkanie. Duże znaczenie mają mieć również zawodnicy wprowadzani z ławki.

– Pierwsza jedenastka na rewanż będzie inna niż w meczu z Radomiakiem i inna niż w pierwszym meczu z Ferencavoresm. Chcemy utrzymać wysoką intensywność, dlatego w trakcie meczu będziemy potrzebować zmian i wierzę, że te zmiany będą na plus i będziemy w stanie odrobić stratę z pierwszego meczu – powiedział trener.

Ferencvaros w sobotę rozegrał sparing z Realem Madryt. Gasparik nie zamierza jednak wyciągać wniosków z tego spotkania. Sztab Górnika skoncentrował się na analizie pierwszego bezpośredniego starcia z węgierskim zespołem.

– Ja nie widzialem tego meczu i w ogóle mnie on nie interesuje, bo my zrobiliśmy analizę tego naszego bezpośredniego spotkania i to było dla nas najważniejsze. Wiemy, co jeszcze możemy poprawić na boisku. To po prostu bardzo mocna drużyna – powiedział trener.

Rewanż z Ferencvarosem zostanie rozegrany w Zabrzu w czwartek o godzinie 19:00.