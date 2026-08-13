Liverpool szykuje podwójny hit. Wszystko zależy od Gakpo

Liverpool może przeprowadzić jeszcze dwa głośne transfery. Fabrizio Romano informuje, że wiele zależy od możliwego odejścia Cody'ego Gakpo do Tottenhamu.

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Cody Gakpo

Liverpool może sprowadzić dwóch skrzydłowych

Liverpool prowadzi rozmowy z Paris Saint Germain w sprawie Bradleya Barcoli. 23-latek pozostaje głównym kandydatem do wzmocnienia skrzydła. Negocjacje nie są jednak łatwe ze względu na oczekiwania finansowe francuskiego klubu.

Sytuacja może nabrać tempa w przypadku transferu Gakpo. Tottenham rozmawia o pozyskaniu Holendra, a jego odejście oznaczałoby kolejną poważną stratę dla ofensywy The Reds. Tego lata z klubem pożegnał się już Mohamed Salah. Andoni Iraola mógłby więc potrzebować dwóch nowych skrzydłowych.

Według Fabrizio Romano Liverpool bierze pod uwagę właśnie taki scenariusz. Rozmowy dotyczące Barcoli pozostają aktywne. Jednocześnie klub analizuje możliwość przeprowadzenia drugiego niezależnego transferu. Na liście znajduje się Ibrahim Mbaye z Paris Saint Germain, choć jego obecna wycena jest uznawana za zbyt wysoką.

Barcola miałby być kandydatem do podstawowego składu na lewej stronie. Mbaye jest natomiast postrzegany jako inwestycja w przyszłość. 18-latek może występować na prawym skrzydle, co pozwoliłoby Liverpoolowi jednocześnie przebudować obie strony ofensywy.

Kluczowa pozostaje jednak przyszłość Gakpo. Jeśli Tottenham przedstawi satysfakcjonującą ofertę, Liverpool może otworzyć drzwi do jego transferu. W takim przypadku sprowadzenie Barcoli oraz jeszcze jednego skrzydłowego stałoby się jednym z najważniejszych zadań klubu przed zamknięciem okna.