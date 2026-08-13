Manchester United postawił na niego. Nie spodziewał się transferu

Youri Tielemans został tego lata bohaterem transferu do Manchesteru United. Sam zawodnik wprost przyznaje, że nie planował opuszczać Aston Villi, choć oczywiście gra na Old Trafford była jego marzeniem.

fot. Charlie Stockton / Alamy Na zdjęciu: Youri Tielemans

Tielemans nie spodziewał się transferu do Manchesteru United

Manchester United ruszył tego lata na rynek z zamiarem przebudowy środka pola. Do tej pory sprowadził dwóch nowych piłkarzy do tej formacji – Andreya Santosa oraz Youriego Tielemansa. Kibice w szczególności cieszą się z transferu tego drugiego, bowiem w ostatnich latach udowodnił swoją wartość w Premier League, będąc jednym z najlepszych pomocników.

Tielemans wprost przyznaje, że transfer do Manchesteru United tego lata go zaskoczył. Nie planował zmiany klubu, choć oczywiście wizja gry na Old Trafford była jego piłkarskim marzeniem. Czerwone Diabły skorzystały z zapisów w jego umowie i aktywowały klauzulę, wyciągając go z Aston Villi za 35 milionów funtów. Sam Belg bardzo szybko przystał na propozycję giganta i sfinalizował przeprowadzkę.

– Nie spodziewałem się transferu tego lata. Byłem skoncentrowany na piłce, na mistrzostwach świata. Nigdy nie wiadomo, co może zdarzyć się latem. Miałem oczywiście świadomość klauzuli odstępnego w moim kontrakcie. Aston Villa to wielki klub i razem dokonaliśmy wspaniałych rzeczy. Ale są kluby nad nią i Manchester United to jeden z nich – wytłumaczył belgijski pomocnik.

Tielemans swego czasu uchodził za jeden z największych talentów na świecie. Jego kariera wyhamowała nieco po transferze do Leicester City, natomiast w Aston Villi zdołał się odbudować.