Lech zagra z Klaksvikiem. Znamy podstawowe składy na mecz

Lech Poznań zmierzy się z Klaksvikiem w pierwszym meczu 3. rundy eliminacji do Ligi Europy. Sprawdź podstawowe składy na dzisiejsze spotkanie.

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Niels Frederiksen

Niels Frederiksen oraz Magnus Powell odkryli karty

Lech Poznań po nieudanej próbie wywalczenia awansu do Ligi Mistrzów i porażce po rzutach karnych z Aarhusem zrobi wszystko, aby zakwalifikować się do fazy ligowej Ligi Europy. Już dziś wieczorem zespół Kolejorza zmierzy się z Klaksvikiem w pierwszym meczu trzeciej rundy eliminacji tych rozgrywek.

Właśnie poznaliśmy podstawowe składy na polsko-farerskie starcie. Niels Frederiksen postawił między słupkami na Mateusza Lisa, a w obronie zagrają Joel Pereira, Wojciech Mońka, Terry Yegbe i Michał Gurgul. W środku pola wystąpią Radosław Murawski, Antoni Kozubal oraz Pablo Rodriguez, natomiast ofensywę stworzą Patrik Walemark, Mikael Ishak i Allahyar Sayyadmanesh. W ekipie Magnusa Powella warto zwrócić uwagę na Jeana Carlosa.

Początek spotkania pomiędzy Lechem Poznań a Klaksvikiem zaplanowano na godzinę 19:00. Kibice liczą, że mistrz Polski wypracuje korzystną zaliczkę przed rewanżem oraz wykona ważny krok w stronę awansu do kolejnej rundy kwalifikacji. Transmisję z tego pojedynku będzie można obejrzeć na antenie TVP 2.

Wyjściowe jedenastki na spotkanie Lech Poznań – KI Klaksvik

Lech: Lis – Pereira, Mońka, Yegbe, Gurgul – Murawski, Kozubal, Rodriguez – Walemark, Ishak, Sayyadmanesh

Nasza jedenastka na mecz 3. rundy eliminacji Ligi Europy 📝

__#LPOKLA pic.twitter.com/ZuK8UOW1HK — Lech Poznań ⭐️ (@LechPoznan) August 6, 2026

Klaksvik: Jensen – Sorensen, Pavlović, Tellechea – Jean Carlos, Ali, Sinyan, Danielsen – Brattbakk, Klettskard, Frederiksberg