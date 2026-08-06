Lech zagra z Klaksvikiem. Znamy podstawowe składy na mecz

Niels Frederiksen oraz Magnus Powell odkryli karty
Lech Poznań po nieudanej próbie wywalczenia awansu do Ligi Mistrzów i porażce po rzutach karnych z Aarhusem zrobi wszystko, aby zakwalifikować się do fazy ligowej Ligi Europy. Już dziś wieczorem zespół Kolejorza zmierzy się z Klaksvikiem w pierwszym meczu trzeciej rundy eliminacji tych rozgrywek.
Właśnie poznaliśmy podstawowe składy na polsko-farerskie starcie. Niels Frederiksen postawił między słupkami na Mateusza Lisa, a w obronie zagrają Joel Pereira, Wojciech Mońka, Terry Yegbe i Michał Gurgul. W środku pola wystąpią Radosław Murawski, Antoni Kozubal oraz Pablo Rodriguez, natomiast ofensywę stworzą Patrik Walemark, Mikael Ishak i Allahyar Sayyadmanesh. W ekipie Magnusa Powella warto zwrócić uwagę na Jeana Carlosa.
Początek spotkania pomiędzy Lechem Poznań a Klaksvikiem zaplanowano na godzinę 19:00. Kibice liczą, że mistrz Polski wypracuje korzystną zaliczkę przed rewanżem oraz wykona ważny krok w stronę awansu do kolejnej rundy kwalifikacji. Transmisję z tego pojedynku będzie można obejrzeć na antenie TVP 2.
Wyjściowe jedenastki na spotkanie Lech Poznań – KI Klaksvik
Lech: Lis – Pereira, Mońka, Yegbe, Gurgul – Murawski, Kozubal, Rodriguez – Walemark, Ishak, Sayyadmanesh
Klaksvik: Jensen – Sorensen, Pavlović, Tellechea – Jean Carlos, Ali, Sinyan, Danielsen – Brattbakk, Klettskard, Frederiksberg