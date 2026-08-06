Lech walczy o Ligę Europy. Przewidywane składy na mecz z Klaksvik

Lech Poznań walczy już nie o Ligę Mistrzów, ale o Ligę Europy. W jakim składzie Kolejorz rozegra pierwszy mecz z farerskim zespołem Klaksvik?

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Niels Frederiksen

Przewidywane składy na mecz Lech – Klaksvik

Lech Poznań rozpocznie dzisiaj swoje zmagania w 3. rundzie eliminacji europejskich pucharów. Nie będzie to jednak rywalizacja w Lidze Mistrzów, a w Lidze Europy. Mistrz Polski zmierzy się przy Bułgarskiej z mistrzem Wysp Owczych, z ekipą Klaksvik. Zdecydowanym faworytem tego spotkania jest rzecz jasna Kolejorz, który będzie chciał wypracować sobie solidną zaliczkę przed rewanżem. Niemniej wszyscy pamiętamy, że również ostatnio ekipa Nielsa Frederiksena była faworytem, gdy mierzyła się z Aarhus. Jak się skończyło, wiemy.

Lech przystępuje do tego spotkania po zwycięstwie nad Wieczystą Kraków i wszystko wskazuje na to, że szkoleniowiec postawi na najmocniejszy możliwy skład. Oto przewidywane jedenastki na mecz Lech Poznań – Klaksvik.

Lech: Lis – Gumny, Mońka, Yegbe, Gurgul – Kozubal, Murawski – Walemark, Rodriguez, Palma – Ishak.

Klaksvik: Jensen – Sorensen, Pavlovic, Tellechea – Danielsen, Sinyan, Hansson, Jean Carlos – Brattbakk, Ali – Klettskard.

Początek meczu w Poznaniu już w czwartek, 6 sierpnia 2026 o godzinie 19:00. Początek rywalizacji o godzinie 19:00, a mecz będzie można oglądać na antenie TVP Sport, TVP 2 oraz na stronie i w aplikacji sport.tvp.pl. Komentować to wydarzenie będą: Hubert Bugaj oraz Grzegorz Mielcarski.

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