Lech doleciał na rewanż z Klaksvikiem. Poznaliśmy wyjściowe jedenastki

Lech Poznań zmierzy się na wyjeździe z Klaksvikiem w rewanżowym meczu 3. rundy eliminacji do Ligi Europy. Sprawdź podstawowe składy na dzisiejsze spotkanie.

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Mateusz Skrzypczak

Magnus Powell oraz Niels Frederiksen odkryli karty

Lech Poznań zmierzy się na wyjeździe z Klaksvikiem w rewanżowym meczu 3. rundy eliminacji Ligi Europy. Przypomnijmy, że spotkanie pierwotnie miało zostać rozegrane wczoraj, ale mistrz Polski nie dotarł na Wyspy Owcze. Było to spowodowane fatalnymi warunkami atmosferycznymi, które uniemożliwiły lądowanie samolotu, przez co starcie zostało przełożone na dzisiaj.

Ekipa Kolejorza broni zaliczki sprzed tygodnia, ponieważ na Bułgarskiej pokonała rywala 1:0 po golu Yannicka Agnero. Właśnie poznaliśmy podstawowe składy na drugą odsłonę farersko-polskiego pojedynku.

Niels Frederiksen postawił między słupkami na Mateusza Lisa, a w obronie zagrają Joel Pereira, Wojciech Mońka, Mateusz Skrzypczak oraz Michał Gurgul. Linię pomocy stworzą Antoni Kozubal, Pablo Rodriguez i Luis Palma. W ataku wystąpią natomiast Patrik Walemark, Mikael Ishak oraz Allahyar Sayyadmanesh. W zespole Magnusa Powella warto zwrócić uwagę na Jeana Carlosa, który rozpocznie spotkanie od pierwszej minuty.

Początek starcia pomiędzy Klaksvikiem a Lechem Poznań już o godzinie 20:00. Liczymy na duże emocje i awans drużyny Kolejorza do kolejnej rundy. Ten pojedynek będzie transmitowany na kanale telewizyjnym TVP 2. Warto dodać, że Terry Yegbe oraz Yannick Agnero nie polecieli na Wyspy Owcze z powodu problemów wizowych.

Podstawowe składy na mecz KI Klaksvik – Lech Poznań

Klaksvik: Jensen – Sorensen, Pavlović, Tellechea – Danielsen, Sinyan, Hansson, Ali – Frederiksberg, Klettskard, Jean Carlos

Lech: Lis – Pereira, Mońka, Skrzypczak, Gurgul – Kozubal, Rodriguez, Palma – Walemark, Ishak, Sayyadmanesh