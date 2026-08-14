Jagiellonia Białystok przed wielką szansą. Z nimi zagrają o Ligę Europy

Jagiellonia Białystok sprawiła niespodziankę, pokonując w dwumeczu Rangers FC. Duma Podlasia na pewno zagra na jesień w pucharach. O Ligę Europy powalczą w 4. rundzie eliminacji z gruzińską Iberią 1999.

fot. ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Jagiellonia Białystok - Rangers FC

Iberia 1999 – oto rywal Jagiellonii Białystok w Lidze Europy

Jagiellonia Białystok na długo zapamięta dwumecz z Rangers FC. 3. drużyna poprzedniego sezonu PKO BP Ekstraklasy wcale nie była stawiana w roli faworyta. Mimo to przed własną publicznością odnieśli wielkie zwycięstwo, pokonując szkockiego giganta (2:1). Przed rewanżem na wyspach byli jednak skazywani na porażkę, ale na legendarnym Ibrox Stadium znów sprawili niespodziankę.

Podopieczni Adriana Siemieńca zremisowali (1:1), dzięki czemu zapewnili sobie nie tylko zwycięstwo w dwumeczu, ale także pewną grę w europejskich pucharach w sezonie 2026/2027. W najgorszym wypadku zagrają w fazie ligowej Ligi Konferencji.

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Duma Podlasia ma jednak szanse na historyczny sukces. Przed nimi 4. runda eliminacji o awans do fazy ligowej Ligi Europy. Jeszcze nigdy wcześniej Jagiellonia nie grała na takim etapie rozgrywek. Szanse na awans są spore, ponieważ w losowaniu trafili na teoretycznie łatwiejszego rywala. Ich przeciwnikiem będzie Iberia 1999. Gruzini wyrzucili z turnieju po dogrywce Larne z Irlandii Północnej. Wcześniej walczyli o Ligę Mistrzów, ale polegli w dwumeczu ze Slovanem Bratysława.

Pierwsze spotkanie Jagiellonii z Iberią zostanie rozegrane za tydzień w czwartek (20 sierpnia). Gospodarzem będzie białostocki klub. Rewanż odbędzie się tydzień później (27 sierpnia) w Gruzji.