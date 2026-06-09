Kadra Tunezji na mundial. Grupa, terminarz i skład na MŚ 2026

fot. DeFodi GmbH & Co. KG Na zdjęciu: Ellyes Skhiri

Kadra Tunezji na mundial 2026

Reprezentacja Tunezji na Mistrzostwach Świata w USA, Kanadzie oraz Meksyku zaliczy swój siódmy występ na turnieju tej rangi. Do tej pory ani razu nie udało jej się przebrnąć przez fazę grupową. Jak będzie tym razem? Oczywiście nie jest faworytem do awansu, ale może sprawić niespodziankę. W grupie Tunezję czekają mecze z Holandią czy Szwecją.

Bramkarze: Aymen Dahmen (Club Sportif Sfaxien), Sabri Ben Hessen (Etoile Sportive du Sahel), Abdelmouhib Chamakh (Club AFrican),

Obrońcy: Montassar Talbi (FC Lorient), Dylan Bronn (Servette FC), Omar Rekik (NK Maribor), Adem Arous (Kasimpasa SK), Raed Chikhaoui (US Monastir), Yan Valery (BSC Young Boys), Moutaz Neffati (IFK Norrkoping), Ali Abdi (OGC Nice), Mohamed Amine Ben Hamida (Esperance Tunis),

Pomocnicy: Ellyes Skhiri (Eintracht Frankfurt), Mohamed Belhadj Mahmoud (FC Lugano), Rani Khedira (Union Berlin), Hannibal Mejbri (Burnley), Anis Ben Slimane (Norwich City), Mortadha Ben Ouanes (Kasimpasa SK), Ismael Gharbi (FC Augsburg),

Napastnicy: Khalil Ayari (PSG), Sebastian Tounekti (Celtic), Elias Achouri (FC Kopenhaga), Firas Chaouat (Club African), Hazem Mastouri (Dinamo Machaczkała), Elias Saad (Hannover), Rayan Elloumi (Vancouver Whitecaps)

Trener: Sabri Lamouchi.

Z kim zagra Tunezja w grupie MŚ 2026?

Tunezja na zbliżającym się mundialu zagra w grupie F. Wydaje się, że o awans będzie jej bardzo ciężko, bowiem dla wielu jest najsłabsza w czterozespołowej stawce. Eksperci zdecydowanie wyżej cenią Holendrów, którzy powinni powalczyć na tym turnieju o dobry wynik, a także Szwedów, mających w swojej kadrze kilka gwiazd światowego formatu.

Mecze fazy grupowej

15 czerwca, godz. 04:00: Szwecja – Tunezja (Estadio BBVA)

21 czerwca godz. 06:00: Tunezja – Japonia (Estadio BBVA)

26 czerwca godz. 01:00: Tunezja – Holandia (Arrowhead Stadium)

Reprezentacja Tunezji rozpocznie zmagania na mundialu od meczu ze Szwecją. Następnie zmierzy się z Japonią, a w ostatniej kolejce zagra przeciwko Holandii. W dwóch pierwszych spotkaniach wystąpi na tym samym stadionie, co może być dla niej sporą korzyścią.