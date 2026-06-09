Bayern Monachium nie zamierza czekać. Mistrzowie Niemiec ruszyli po Nathaniela Browna. Na stole Eintrachtu Frankfurt pojawi się jednak oferta znacznie niższa niż ich oczekiwania - informuje "Bild".

dpa picture alliance archive / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Bayernu

Gwiazda Bundesligi coraz bliżej Bayernu Monachium. Wkrótce pojawi się oferta

Bayern Monachium małymi krokami zaczyna wchodzić w letnie okienko transferowe. Ubiegły sezon udowodnił, że drużyna Vincenta Kompany’ego potrzebuje poszerzenia kadry. Władze mistrzów Niemiec zaczęły już działać i zamierzają pozyskać gwiazdę Bundesligi. Dziennik „Bild” przekazał, że w kręgu zainteresowań Bawarczyków znalazł się Nathaniel Brown, który na co dzień reprezentuje barwy Eintrachtu Frankfurt.

Pierwsze kroki Bayernu Monachium zostały już poczynione. Wkrótce mistrzowie Niemiec złożą oficjalną ofertę za Nathaniela Brown. Wspomniane źródło zdradza jednak, że nie zostaną spełnione finansowe żądania Eintrachtu Frankfurt, który oczekuje około 65 milionów euro. Propozycja Bawarczyków ma wynosić 50 milionów euro, czyli znacznie mniej.

Niemiecka prasa zdradza, że porozumienie między Bayernem Monachium a Eintrachtem Frankfurt jest znacznie bliżej niż może się to wszystkim wydawać. Choć kwota potencjalnego transferu może dzielić strony, przenosiny Nathaniela Browna na Allianz Arenę mogą odbyć się jeszcze przed startem Mistrzostw Świata 2026. Czekamy na rozwój całej sytuacji.

Nathaniel Brown w zeszłym sezonie 42 spotkania w koszulce Eintrachtu Frankfurt. Niemiecki obrońca zdołał czterokrotnie wpisać się na listę strzelców. 22-latek zaliczył także sześć asyst.