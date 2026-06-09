Atletico odpowiada na ofertę Realu! „Bawicie nas bardziej niż Barcelona”

20:31, 9. czerwca 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Atletico Madryt

Real Madryt opublikował komunikat, w którym poinformował o złożeniu oferty za Juliana Alvareza. Atletico Madryt ją odrzuciło, a do tego odpowiedziało lokalnego rywalowi w mediach społecznościowych. Nie zabrakło też szpileczki w stronę Barcelony.

Julian Alvarez
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PressFocus Na zdjęciu: Julian Alvarez

Atletico odrzuca ofertę za Alvareza i odpowiada Realowi

Real Madryt we wtorkowy wieczór poinformował w oficjalnym komunikacie, że złożył ofertę w wysokości 150 milionów euro za Juliana Alvareza. To ciąg dalszy deklaracji Florentino Pereza z czasów kampanii wyborczej, kiedy to oznajmił, że podejmie próbę sprowadzenia na Santiago Bernabeu gwiazdy światowego formatu. Media w ostatnich dniach prześcigały się w kolejnych informacjach, ujawniając personalia tajemniczego zawodnika. Ostatecznie okazał się nim być właśnie napastnik Atletico Madryt.

W tym samym komunikacie Królewscy potwierdzili, że Atletico odrzuciło propozycję, domagając się aktywowania klauzuli wykupu, która wynosi pół miliarda euro.

Los Rojiblancos postanowiło zareagować na to zdarzenie również w mediach społecznościowych. Już wcześniej publicznie wyśmiewano plotki, łączące Alvareza z Barceloną. Teraz Atletico bezpośrednio uderza w swoich lokalnych rywali.

„Oficjalny komunikat z naszymi wyjaśnieniami dotyczącymi oficjalnego komunikatu naszych sąsiadów z Realu Madryt: Ucięliście film z Papieżem w momencie, w którym mówił, że jest też za Atletico. Pomyliła wam się uprzejmość z wdzięcznością, ale żeby nie było wątpliwości: za nic wam nie dziękujemy. Nie analizowaliśmy ani nie ocenialiśmy żadnej oferty za Juliana. Jak mamy się z wami dobrze nie dogadywać, skoro rozśmieszacie nas jeszcze bardziej niż FC Barcelona.” – w takim stylu Atletico odpowiedziało na komunikat Królewskich.

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