Jagiellonia wraca do gry w Europie. Przewidywany skład na mecz z Rangers

09:00, 6. sierpnia 2026
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  Goal.pl

Jagiellonia w czwartkowy wieczór zmierzy się z ekipą Rangers w meczu 3. rundy eliminacji Ligi Europy. Oto przewidywane składy na ten mecz.

Adrian Siemieniec
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BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Adrian Siemieniec

Jak zagra Jagiellonia z Rangers?!

Jagiellonia Białystok przystąpi dzisiaj, w czwartek 6 sierpnia 2026 roku, do swojego pierwszego meczu w europejskich pucharach w tym sezonie. Rywal w 3. rundzie eliminacji Ligi Europy trafił się jednak niezwykle wymagający, gdyż mowa o znanym szkockim zespole Rangers. Trudno powiedzieć, że Duma Podlasia, nawet pomimo gry u siebie jest faworytem, ba, wszystko wskazuje na to, że należałoby cieszyć się z remisu i liczyć na dobry rewanż.

Niemniej dobra forma z boisk PKO Ekstraklasy być może przełoży się także na europejskie puchary. Szczególnie, że wszystko wskazuje na to, że ekipa Adriana Siemieńca w tym spotkaniu wystąpi w mocnym, a nawet najmocniejszym składzie. Oto przewidywane jedenastki na mecz Jagiellonia – Rangers.

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Jagiellonia Białystok: Abramowicz – Wojtuszek, Kobayashi, Konstantopoulos, Montoia – Lozano, Romańczuk – Conceicao, Imaz, Szymt – Prelec.

Rangers: Pandur – McCrorie, Sterling, Fernandez, Rommens – Curtis, Neil, Devlin, Aasgaard – Chermiti, Shankland

Transmisja tego meczu dostępna będzie na kanale Polsat Sport 1 oraz Super Polsat. Relacjonować mecz będą Bożydar Iwanow oraz Maciej Żurawski. Początek spotkania o godzinie 18:00 na stadionie w Białymstoku.

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