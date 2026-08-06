Górnik przegrał w Lidze Europy. Gasparik wskazał przyczynę porażki

Górnik Zabrze nie dał rady w starciu z Ferencvarosem, przegrywając (0:1). Michal Gasparik, cytowany przez serwis Roosevelta81.pl, zasugerował, że przyczyną porażki był brak skuteczności.

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Michal Gasparik

Brak skuteczności i złe decyzje przyczyną porażki Górnika Zabrze

Górnik Zabrze ma za sobą trzy mecze w eliminacjach europejskich pucharów. Niestety, ale Trójkolorowi nie odnieśli jeszcze ani jednego zwycięstwa. W dwumeczu z Fenerbahce przegrali na wyjeździe i zremisowali przed własną publicznością. Z kolei w starciu z Ferencvarosem na Węgrzech przegrali minimalnie (0:1). Mimo to podopieczni Michala Gasparika pokazali się z dobrej strony.

Wicemistrz Polski może być zadowolony z tego, jak zaprezentował się na tle lepszego i bardziej doświadczonego rywala. Do korzystnego wyniku brakowało naprawdę niewiele. Trener Gasparik, cytowany przez serwis Roosevelta81.pl ujawnił, że zabrakło skuteczności. Górnik miał wiele okazji, ale często podejmował złe decyzje, oddając strzał na bramkę.

– Mieliśmy słaby początek, ale około dwudziestej minuty weszliśmy we właściwy rytm. Myślę, że to był klucz do poprawy naszej gry – zaczęliśmy stwarzać sobie sytuacje i staliśmy się groźni pod bramką rywala. Graliśmy bardziej ofensywnie i agresywnie. Uważam jednak, że jeśli oddajemy pięć strzałów, to przynajmniej jeden z nich musi zakończyć się golem. Niestety, zawodnicy podejmowali czasem złe decyzje, niepotrzebnie przekładając piłkę na drugą nogę, a przecież często to najprostsze rozwiązania są najlepsze – mówił Michal Gasparik.

Rewanż Górnik – Ferencvaros odbędzie się za tydzień w czwartek (13 sierpnia).