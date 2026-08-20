Lech Poznań - TC Thun: transmisja TV i stream online. Sprawdź, gdzie w telewizji i internecie obejrzysz mecz IV kwalifikacji Ligi Europy zaplanowany na czwartek 20 sierpnia.

fot. Kazimierz Koper / Ball Raw Images / Alamy Na zdjęciu: Robert Gumny

Lech Poznań – FC Thun, gdzie oglądać?

Lech Poznań stoi przed kolejnym ważnym wyzwaniem w europejskich pucharach. Mistrzowie Polski w IV rundzie kwalifikacji Ligi Europy zmierzą się ze szwajcarskim FC Thun. Stawką dwumeczu jest awans do fazy zasadniczej rozgrywek.

Kolejorz bardzo dobrze poradził sobie w poprzedniej rundzie. Po zwycięstwie 1:0 na własnym stadionie nad KI Klaksvik ekipa z Poznania w rewanżu na Wyspach Owczych nie pozostawiła rywalom żadnych złudzeń. Wygrała aż 5:0. Tymczasem teraz przed zespołem Nielsa Frederiksena najważniejszy etap walki o Ligę Europy.

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Rywalem Lecha będzie zespół ze Szwajcarii, który w poprzedniej rundzie wyeliminował Vikingur Reykjavik. Szwajcarzy przegrali rewanżowe spotkanie 2:3, ale dzięki zwycięstwu 3:0 w pierwszym meczu zapewnili sobie awans do decydującej fazy kwalifikacji.

Lech Poznań – FC Thun: transmisja w TV

Mecz Lech Poznań – FC Thun odbędzie się w czwartek, 20 sierpnia, o godzinie 19:00. Spotkanie w ramach IV rundy kwalifikacji Ligi Europy będzie można obejrzeć na żywo w telewizji. Transmisję przeprowadzi TVP Sport. To właśnie na tej antenie kibice będą mogli śledzić pierwsze spotkanie mistrza Polski z ekipą ze Szwajcarii. Początek meczu zaplanowano na godzinę 19:00.

Lech Poznań – FC Thun: transmisja online

Kibice, którzy nie będą mogli obejrzeć spotkania w telewizji, również nie muszą rezygnować z transmisji. Mecz będzie dostępny online w aplikacji TVP Sport oraz na stronie TVPSport.pl. Spotkanie można tym samym śledzić między innymi na komputerze, smartfonie, tablecie czy kompatybilnym telewizorze.

Lech Poznań – FC Thun: kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Lecha

wygraną Thun

remisem wygraną Lecha

wygraną Thun

remisem 0 Votes

Lech Poznań – FC Thun: kursy bukmacherskie

Przed pierwszym spotkaniem większe szanse na zwycięstwo przypisuje się Lechowi Poznań. Atut własnego stadionu, dobra forma oraz bardzo przekonujący awans nad KI Klaksvik sprawiają, że Kolejorz przystępuje do spotkania w roli faworyta. Według aktualnych kursów zwycięstwo gospodarzy wyceniane jest w okolicach 1.60, podczas gdy kurs na wygraną FC Thun wynosi mniej więcej 5.15.

Lech Poznan Thun 1.46 4.75 6.10 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 20 sierpnia 2026 14:46