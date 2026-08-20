Górnik Zabrze – AS Monaco: gdzie oglądać? Transmisja TV i online (20.08.2026)

Górnik Zabrze zmierzy się przed własną publicznością z AS Monaco w pierwszym spotkaniu 4. rundy el. Ligi Konferencji. Początek starcia w czwartek, 20 sierpnia 2026 roku o godzinie 20:00. Sprawdź, gdzie oglądać mecz w TV oraz online.

Kazimierz Koper / Alamy Na zdjęciu: Kacper Urbański

Górnik – Monaco: gdzie oglądać?

Górnik Zabrze zaczynał walkę o europejskie puchary od rywalizacji w el. Ligi Mistrzów. Dwumecz z Fenerbahce zakończył się niestety minimalną porażką. Podobnie było w rywalizacji z Ferencvarosem w ramach 3. rundy el. Ligi Europy. W efekcie ostatnią szansą na jesień w Europie dla Trójkolorowych jest Liga Konferencji. O awans do fazy ligowej podopieczni Michala Gasparika zmierzą się z francuskim gigantem – AS Monaco.

Dla drużyny z Księstwa Monako to dopiero pierwszy mecz w europejskich pucharach. Przygodę z Ligą Konferencji rozpoczynają od 4. rundy el. Ligi Konferencji. Z ich perspektywy trzeba otwarcie przyznać, że mieli szczęście w losowaniu. W starciu z wicemistrzem Polski będą zdecydowanym faworytem.

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Górnik – Monaco: transmisja TV

Mecz Górnik Zabrze – AS Monaco zostanie rozegrany w czwartek, 20 sierpnia 2026 roku. Pierwszy gwizdek sędziego wybrzmi o godzinie 20:00. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanałach Polsat Sport 2 oraz Polsat Sport Premium 2.

Górnik – Monaco: transmisja online

Dostępna będzie również transmisja online meczu Górnik – Monaco. Dostęp do spotkania na żywo gwarantuje platforma streamingowa Polsat Box Go. Wystarczy założyć konto i wykupić odpowiedni pakiet sportowy.

Gdzie oglądać mecz Górnik Zabrze – AS Monaco? Transmisja meczu Górnik Zabrze – AS Monaco będzie dostępna w telewizji na kanale Polsat Sport 2 oraz Polsat Sport Premium 2, a także w internecie w usłudze Polsat Box Go. Kiedy odbędzie się spotkanie Górnik Zabrze – AS Monaco? Mecz Górnik Zabrze – AS Monaco odbędzie się w czwartek, 20 sierpnia 2026 roku o godzinie 20:00.

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