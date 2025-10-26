Yamal został upomniany przez gwiazdę Realu. Spięcie po El Clasico

Carvajal upomniał Yamala
To El Clasico od samego początku było bardzo zacięte i pełne emocji. Ostatecznie to Królewscy okazali się lepsi, pokonując Barcelonę 2:1. Dodatkowo atmosferę podgrzały kontrowersyjne decyzje sędziego Cesara Soto Grado. Lamine Yamal nie rozegrał udanego spotkania, a dodatkowo wdał się w dyskusje z Eduardo Camavingą i Viniciusem Juniorem. Po zakończeniu meczu Dani Carvajal nie wytrzymał i kazał mu się uspokoić.
Pod koniec spotkania doszło też do interwencji policji, gdy przy ławkach rezerwowych wzrosło napięcie pomiędzy piłkarzami i sztabami obu drużyn. Po gwizdku konflikt przeniósł się na środek boiska, gdzie doszło do wymiany zdań Carvajala i Yamala.
– Mówisz zbyt dużo. Mów teraz – miał powiedział hiszpański defensor młodej gwieździe Blaugrany, nawiązując do wypowiedzi 18-latka przed niedzielnym meczem.
