Nowy kierunek dla skrzydłowego? W tle Barcelona i ważna decyzja

FC Barcelona rozważa wzmocnienie ofensywy bez dużych nakładów finansowych. Na radarze klubu z La Liga znalazł się Viktor Cygankow, który może trafić do ekipy z Camp Nou.

fot. LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Po spadku wszystko się zmienia. Barcelona gotowa na ruch

FC Barcelona przygląda się możliwości pozyskania Viktora Cygankowa z Girony. Jak informuje „Diario Sport”, skrzydłowy jest postrzegany przez władze klubu jako interesująca i przede wszystkim ekonomiczna opcja wzmocnienia formacji ofensywnej przed kolejnym sezonem.

Sytuacja ukraińskiego zawodnika może ulec zmianie po spadku Girony z La Liga. Według przekazanych informacji Cygankow jest skłonny opuścić obecną drużynę, a Barcelona analizuje scenariusz, w którym transfer mógłby zostać przeprowadzony na zasadzie transakcji bezgotówkowej. To rozwiązanie wpisuje się w strategię Katalończyków, którzy w ostatnich latach coraz częściej szukają okazji rynkowych.

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Co więcej, w potencjalnym porozumieniu pojawia się także dodatkowy element współpracy między klubami. Barcelona miałaby wesprzeć Gironę w kwestii wypożyczeń młodych zawodników, co mogłoby ułatwić negocjacje i przyspieszyć finalizację ewentualnego transferu.

Cygankow w sezonie 2025/2026 rozegrał 34 spotkania we wszystkich rozgrywkach, zdobywając siedem bramek i notując pięć asyst. Jego kontrakt z Gironą obowiązuje do 2027 roku. Niemniej spadek zespołu znacząco wpływa na przyszłość piłkarza i otwiera drzwi do wcześniejszego odejścia.

Barca nową kampanię ligowa zacznie w sierpniu. Będzie to jednocześnie 96. edycja rywalizacji o mistrzostwo Hiszpanii. Katalończycy będą bronić mistrzowskiego tytułu, mając jak na razie 29 tego typu sukcesów na koncie.