Sędzia podsumowany po El Clasico! Tak ocenili kontrowersje

Nie zabrakło kontrowersji w El Clasico
Real Madryt okazał się lepszy w niedzielnym El Clasico, pokonując Barcelonę 2:1. W spotkaniu nie zabrakło jednak kontrowersji w kwestii decyzji podejmowanych przez głównego sędziego Cesara Soto Grado. „Archivo VAR” podsumował pracę arbitra, dając mu niską notę 2,5.
– Nie podołał wyzwaniu, co udowodnił dwoma poważnymi błędami, z których jeden nastąpił przy współpracy VAR. Uchroniło go to przed gorszą oceną, ponieważ w doliczonym czasie gry podjął prawidłową decyzję o wyrzuceniu Pedriego z boiska – ocenił portal.
Zdaniem profilu „Archivo VAR” na platformie X decyzja o nieprzyznaniu rzutu karnego po faulu Lamine’a Yamala na Viniciusie Juniorze na początku meczu była błędna. To właśnie ona została błędnie zmieniona po konsultacji z VAR-em.
Kolejną wzbudzającą różne emocje sytuacją była ta przy bramce Jude’a Bellinghama na 2:1. Zanim piłka doszła do Anglika Dean Huijsen miał faulować Pau Cubarsiego, jednak nic takiego nie miało miejsca. Bramka została uznana, ponieważ to defensor Barcelony, nadbiegając z tyłu, wpadł na obrońcę Królewskich.
Sędzia prowadzący to spotkanie dobrze rozstrzygnął tę sprawę. Podobnie jak przy rzucie karnym po zagraniu ręki przez Erica Garcii, ponieważ była ona wyciągnięta w kierunku piłki.
Drugą błędną decyzją był brak spalonego. W tej akcji Vinicius był szybszy od Alejandro Balde.
Zobacz także: Pedri zgodził się na wielki transfer! Barcelona planuje hit