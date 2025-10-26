Sędzia podsumowany po El Clasico! Tak ocenili kontrowersje

19:52, 26. października 2025
Patryk Kucharski
Patryk Kucharski Źródło:  Archivo VAR / X

Głównym arbitrem w trakcie El Clasico był Cesar Soto Grado. Archivo VAR ocenił pracę sędziego i kontrowersyjne sytuacje.

Cesar Soto Grado, Pedri i Vinicius
Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Cesar Soto Grado, Pedri i Vinicius

Nie zabrakło kontrowersji w El Clasico

Real Madryt okazał się lepszy w niedzielnym El Clasico, pokonując Barcelonę 2:1. W spotkaniu nie zabrakło jednak kontrowersji w kwestii decyzji podejmowanych przez głównego sędziego Cesara Soto Grado. „Archivo VAR” podsumował pracę arbitra, dając mu niską notę 2,5.

– Nie podołał wyzwaniu, co udowodnił dwoma poważnymi błędami, z których jeden nastąpił przy współpracy VAR. Uchroniło go to przed gorszą oceną, ponieważ w doliczonym czasie gry podjął prawidłową decyzję o wyrzuceniu Pedriego z boiska – ocenił portal.

Zdaniem profilu „Archivo VAR” na platformie X decyzja o nieprzyznaniu rzutu karnego po faulu Lamine’a Yamala na Viniciusie Juniorze na początku meczu była błędna. To właśnie ona została błędnie zmieniona po konsultacji z VAR-em.

Kolejną wzbudzającą różne emocje sytuacją była ta przy bramce Jude’a Bellinghama na 2:1. Zanim piłka doszła do Anglika Dean Huijsen miał faulować Pau Cubarsiego, jednak nic takiego nie miało miejsca. Bramka została uznana, ponieważ to defensor Barcelony, nadbiegając z tyłu, wpadł na obrońcę Królewskich.

Sędzia prowadzący to spotkanie dobrze rozstrzygnął tę sprawę. Podobnie jak przy rzucie karnym po zagraniu ręki przez Erica Garcii, ponieważ była ona wyciągnięta w kierunku piłki.

Drugą błędną decyzją był brak spalonego. W tej akcji Vinicius był szybszy od Alejandro Balde.

Zobacz także: Pedri zgodził się na wielki transfer! Barcelona planuje hit

