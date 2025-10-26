Sędzia podsumowany po El Clasico! Tak ocenili kontrowersje

Głównym arbitrem w trakcie El Clasico był Cesar Soto Grado. Archivo VAR ocenił pracę sędziego i kontrowersyjne sytuacje.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Cesar Soto Grado, Pedri i Vinicius

Nie zabrakło kontrowersji w El Clasico

Real Madryt okazał się lepszy w niedzielnym El Clasico, pokonując Barcelonę 2:1. W spotkaniu nie zabrakło jednak kontrowersji w kwestii decyzji podejmowanych przez głównego sędziego Cesara Soto Grado. „Archivo VAR” podsumował pracę arbitra, dając mu niską notę 2,5.

– Nie podołał wyzwaniu, co udowodnił dwoma poważnymi błędami, z których jeden nastąpił przy współpracy VAR. Uchroniło go to przed gorszą oceną, ponieważ w doliczonym czasie gry podjął prawidłową decyzję o wyrzuceniu Pedriego z boiska – ocenił portal.

Zdaniem profilu „Archivo VAR” na platformie X decyzja o nieprzyznaniu rzutu karnego po faulu Lamine’a Yamala na Viniciusie Juniorze na początku meczu była błędna. To właśnie ona została błędnie zmieniona po konsultacji z VAR-em.

🖥️💥 Ataque de locura del VAR en el Real Madrid – Barcelona.



👉🏻 Lamine Yamal mete el pie, sin llegar al balón en ningún momento, por delante del remate de Vinicius.



❌ 𝗘𝗦 𝗣𝗘𝗡𝗔𝗟𝗧𝗜.



▪️ Incomprensible intervención del VAR y falta de personalidad de Soto Grado. pic.twitter.com/aSqbkEgX09 — Archivo VAR (@ArchivoVAR) October 26, 2025

Kolejną wzbudzającą różne emocje sytuacją była ta przy bramce Jude’a Bellinghama na 2:1. Zanim piłka doszła do Anglika Dean Huijsen miał faulować Pau Cubarsiego, jednak nic takiego nie miało miejsca. Bramka została uznana, ponieważ to defensor Barcelony, nadbiegając z tyłu, wpadł na obrońcę Królewskich.

⁉️💥 ¿Hay falta de Huijsen previa al gol de Bellingham?



✅ 𝗡𝗢.



👉🏻 Es Cubarsí el que, llegando desde atrás, se lanza contra el central del Real Madrid.



▪️ Si bien hay un impacto del jugador madridista sobre el culé, no se considera punible. pic.twitter.com/NqSTd2rZa5 — Archivo VAR (@ArchivoVAR) October 26, 2025

Sędzia prowadzący to spotkanie dobrze rozstrzygnął tę sprawę. Podobnie jak przy rzucie karnym po zagraniu ręki przez Erica Garcii, ponieważ była ona wyciągnięta w kierunku piłki.

🖥️💥 Cara y cruz para el VAR en el Santiago Bernabéu.



👉🏻 Eric García levanta el brazo y desvía el balón dentro del área tras un toque previo en Bellingham.



✅ 𝗘𝗦 𝗣𝗘𝗡𝗔𝗟𝗧𝗜.



▪️ La clave de la acción es que la mano va hacia la dirección del balón y no al contrario. pic.twitter.com/uemCS214uC — Archivo VAR (@ArchivoVAR) October 26, 2025

Drugą błędną decyzją był brak spalonego. W tej akcji Vinicius był szybszy od Alejandro Balde.

🚨💥 ¡𝗖𝗢𝗥𝗧𝗢𝗖𝗜𝗥𝗖𝗨𝗜𝗧𝗢 𝗱𝗲𝗹 𝗦𝗔𝗢𝗧 𝗲𝗻 𝗘𝗹 𝗖𝗹𝗮́𝘀𝗶𝗰𝗼!



👉🏻 Vinicius se encuentra por delante de Balde en la acción previa al penalti de Lamine.



❌ 𝗘𝗦 𝗙𝗨𝗘𝗥𝗔 𝗗𝗘 𝗝𝗨𝗘𝗚𝗢.



▪️ Por tanto, queda anulado el posible penalti posterior sobre el brasileño. pic.twitter.com/wqJTqETxxc — Archivo VAR (@ArchivoVAR) October 26, 2025

Zobacz także: Pedri zgodził się na wielki transfer! Barcelona planuje hit