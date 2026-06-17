FC Barcelona już wie, jaka przyszłość czeka Juliana Alvareza. Atletico Madryt zgodziło się bowiem sprzedać Argentyńczyka do Arsenalu. Transfer wisi w powietrzu - przekazał Jota Jordi na łamach "El Chiringuito".

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Julian Alvarez

Julian Alvarez nie dla FC Barcelony! Atletico Madryt zgodziło się na sprzedaż do innego klubu

FC Barcelona ma wyznaczony priorytet na letnie okienko transferowe. A jest nim pozyskanie Juliana Alvareza. Transferowa saga z udziałem Argentyńczyka trwa od wielu tygodni, ale wkrótce może dobiec końca. Jota Jordi na łamach „El Chiringuito” przekazał, że Atletico Madryt podjęło kluczową decyzję. Otóż nie ma zamiaru sprzedać swojej gwiazdy do zespołu mistrza Hiszpanii.

Wspomniane źródło dodaje, że Atletico Madryt zgodziło się na sprzedaż Juliana Alvareza. Ale wyłącznie do Arsenalu. Kanonierzy od dawna wykazują zainteresowanie argentyńskim snajperem i byli dotychczas ogromnym zagrożeniem dla FC Barcelony. Teraz wszystko wskazuje na to, że mistrzowie Premier League sięgną po napastnika Los Colchoneros.

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Jak się okazuje, Arsenal oferuje 50 milionów euro za Juliana Alvareza. Jednak transakcja z Atletico Madryt miałaby być wymianą. Do drużyny Diego Simeone, w ramach rozliczenia, powędrowałby Viktor Gyokeres. Zapowiada się zatem gorące tygodnie dla włodarzy Los Colchoneros oraz angielskiego klubu.

Julian Alvarez w poprzednim sezonie rozegrał 49 spotkań w koszulce Atletico Madryt. Argentyński snajper zgromadził na swoim koncie aż 20 trafień, a także zaliczył dziewięć asyst.