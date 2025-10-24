Lamine Yamal zszokował. Naprawdę powiedział to o Realu Madryt

Lamine Yamal zszokował kibiców swoją wypowiedzią na temat Realu Madryt. Gwiazdor Barcelony wywołał poruszenie na kilka dni przed El Clasico.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Lamine Yamal mocno o sędziach i Realu Madryt

Lamine Yamal zaskoczył kibiców Barcelony i całej Hiszpanii swoją wypowiedzią na temat Realu Madryt. Na kilka dni przed El Clasico młody skrzydłowy pozwolił sobie na mocne słowa, które momentalnie wywołały burzę w sieci.

Podczas rozmowy w programie Kings League na Twitchu Yamal został zapytany, czy drużyna Porcinos, należąca do Ibai Llanosa, przypomina Real Madryt. Odpowiedź 18-latka była bezpośrednia: „Tak, oczywiście. Kradną, narzekają…”.

Słowa Yamala natychmiast wywołały reakcję prowadzącego, znanego kibica Realu. „Real Madryt kradnie?” – dopytał Ibai. Młody zawodnik Barcelony jednak nie cofnął swoich słów, a do rozmowy włączył się nawet Gerard Pique. Były gwiazdor Barcelony również nie uspokoił sytuacji.

Yamal jest współwłaścicielem drużyny La Capital w Kings League, która w weekend zmierzy się z zespołem Porcinos. Zbiega się to z wielkim El Clasico, w którym Barcelona zagra z Realem Madryt na Santiago Bernabeu.

W dalszej części rozmowy Yamal ponownie nawiązał do rywali z Madrytu. Zapytany przez Ibai Llanosa, czy wierzy w zdobycie bramki na Bernabeu, odpowiedział z uśmiechem: „Już to zrobiłem, nie pamiętasz?”. To odniesienie do ubiegłego sezonu, gdy trafił do siatki w wyjazdowym meczu zakończonym zwycięstwem Barcelony 4:0.