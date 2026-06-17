Górnik Zabrze ogłosił kolejny transfer. To reprezentant kraju

Górnik Zabrze mocno wszedł w okno transferowe, finalizując właśnie siódmy letni transfer. Do zespołu dołączył Gedeon Nongo. To 18-letni pomocnik, który rozegrał 6 spotkań w reprezentacji Konga.

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Michal Gasparik

Gedeon Nongo nowym piłkarzem Górnika Zabrze

Górnik Zabrze zakończył miniony sezon na 2. miejscu w Ekstraklasie, a do tego wygrał Puchar Polski. W nagrodę powalczą o awans do Ligi Mistrzów. Już na start czeka ich jednak trudne zadanie, ponieważ w 2. rundzie eliminacji trafili na tureckiego giganta – Fenerbahce. W międzyczasie trwają pracę nad zbudowaniem kadry zespołu, który będzie w stanie bić się o awans do europejskich pucharów.

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Trójkolorowi przeprowadzili już sześć transferów. Ostatnim wzmocnieniem był nowy bramkarz, a konkretnie Philipp Schulze. Na tym jednak Górnik Zabrze nie skończył ogłoszeń nowych zawodników. Niedługo potem przedstawili jeszcze jednego nowego piłkarza.

Do zespołu dołączył Gedeon Nongo. To 18-letni defensywny pomocnik, który jest wychowankiem CARA Brazzaville, czyli jednej z najlepszych drużyn w Kongo. Jego ostatnim klubem było AS Otoho. Mimo młodego wieku ma na swoim koncie już 6 meczów w dorosłej reprezentacji Konga. Nastolatek podpisał z polskim klubem kontrakt do czerwca 2029 roku z opcją przedłużenia.

Do tej pory zabrzański klub sprowadził takich graczy jak: Erik Prekop, Bruno Durdov, Ondrej Zmrzly, Michał Synoś, Patryk Warczak i wspomniany już wcześniej Philippe Schulze. Na nowych zawodników wydali ok. 2,4 mln euro.