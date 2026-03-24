Yamal wściekł się na Flicka za tę decyzję. Szczęsny interweniował!

07:14, 24. marca 2026
Jakub Boroń
Jakub Boroń Źródło:  Cadena SER

Lamine Yamal wściekł się na Hansiego Flicka i wypowiedział mocne zdanie na ławce rezerwowych. Wojciech Szczęsny próbował uspokoić Hiszpana.

Lamine Yamal

Szczęsny próbował uspokoić zdenerwowanego Yamala

Po meczu FC Barcelony z Rayo do sieci wyciekło nagranie z udziałem Lamine’a Yamala. Młody skrzydłowy nie krył frustracji po decyzji Hansiego Flicka o jego zmianie w końcówce spotkania.

W 82. minucie trener zdecydował się zdjąć Hiszpana z boiska, wpuszczając Marcusa Rashforda. Reakcja zawodnika była natychmiastowa. Schodząc z murawy, unikał kontaktu wzrokowego ze szkoleniowcem, a po zajęciu miejsca na ławce dał upust emocjom.

– Zawsze tak samo… to jest szaleństwo – rzucił wyraźnie zdenerwowany Yamal. Chwilę później zwrócił się do jednego z asystentów Flicka: – Zawsze ja, tylko mnie zmienia – powtarzał, nie kryjąc rozgoryczenia.

Sytuacja była napięta, a 17-latek długo nie potrafił się uspokoić. W pewnym momencie wstał z ławki i udał się w stronę tunelu prowadzącego do szatni. Jako jedyny z zawodników opuścił w ten sposób strefę rezerwowych jeszcze przed końcowym gwizdkiem.

Zareagować próbował Wojciech Szczęsny. Polski bramkarz zauważył zdenerwowanie młodszego kolegi i gestami starał się go uspokoić. Napięcie opadło dopiero po zakończeniu spotkania.

Barcelona dopisała trzy punkty i utrzymała pozycję lidera, ale cała sytuacja z Yamalem może budzić niepokój. To na pewno sprawa do rozwiązania dla Hansiego Flicka.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości