Bellingham stracił rekord! 19-latek dokonał czegoś wielkiego

Yan Diomande zapisał się w historii La Liga, bijąc rekord Jude’a Bellinghama. 19-latek błysnął w starciu z Sevillą, a jego wyczyn odnotował profil Madrid Universal na X.

fot. Craig Mercer / Alamy Na zdjęciu: Jude Bellingham

Yan Diomande zachwycił i przeszedł do historii

Yan Diomande zaliczył występ, który pozwolił mu wyprzedzić Jude’a Bellinghama w historycznym zestawieniu. Iworyjczyk miał 19 lat i 338 dni, gdy w jednym spotkaniu hiszpańskiej ekstraklasy strzelił gola i zanotował asystę. Wcześniej najmłodszym piłkarzem Realu Madryt w XXI wieku, który osiągnął coś takiego, był właśnie reprezentant Anglii. Bellingham dokonał tego w wieku 20 lat i 51 dni.

Przewaga Diomande nad poprzednim rekordzistą nie sprowadzała się jednak wyłącznie do statystyk. Młody zawodnik odegrał istotną rolę w ofensywie swojego zespołu przeciwko Sevilli, potwierdzając, że potrafi zrobić różnicę w kluczowych momentach spotkania.

🚨🌟 Yan Diomande is now the youngest Real Madrid player in the 21st century to score annd assist in the same league match.



At 19 years and 338 days, he breaks Jude Bellingham's record of 20 years, 51 days. pic.twitter.com/Rqew7MMjDD — Madrid Universal (@MadridUniversal) October 18, 2026

Największe wrażenie zrobiło trafienie z 82 minuty. Diomande znakomicie opanował podanie Aureliena Tchouameniego, a następnie uderzył w lewy górny róg bramki. Strzał był na tyle precyzyjny i mocny, że bramkarz nie miał większych szans na skuteczną interwencję. To zagranie przypieczętowało udany występ młodego piłkarza.

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Zwycięstwo 4:1 nad Sevillą przyniosło zatem nie tylko korzystny wynik Los Blancos, ale również indywidualny rekord, który wcześniej należał do angielskiego piłkarza. Diomande ma dopiero 19 lat, a już znalazł się w historycznych statystykach La Liga. Jeśli utrzyma obecną dyspozycję, może jeszcze nie raz przyciągnąć uwagę kibiców i ekspertów.