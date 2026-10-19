Bellingham stracił rekord! 19-latek dokonał czegoś wielkiego

Yan Diomande zachwycił i przeszedł do historii
Yan Diomande zaliczył występ, który pozwolił mu wyprzedzić Jude’a Bellinghama w historycznym zestawieniu. Iworyjczyk miał 19 lat i 338 dni, gdy w jednym spotkaniu hiszpańskiej ekstraklasy strzelił gola i zanotował asystę. Wcześniej najmłodszym piłkarzem Realu Madryt w XXI wieku, który osiągnął coś takiego, był właśnie reprezentant Anglii. Bellingham dokonał tego w wieku 20 lat i 51 dni.
Przewaga Diomande nad poprzednim rekordzistą nie sprowadzała się jednak wyłącznie do statystyk. Młody zawodnik odegrał istotną rolę w ofensywie swojego zespołu przeciwko Sevilli, potwierdzając, że potrafi zrobić różnicę w kluczowych momentach spotkania.
Największe wrażenie zrobiło trafienie z 82 minuty. Diomande znakomicie opanował podanie Aureliena Tchouameniego, a następnie uderzył w lewy górny róg bramki. Strzał był na tyle precyzyjny i mocny, że bramkarz nie miał większych szans na skuteczną interwencję. To zagranie przypieczętowało udany występ młodego piłkarza.
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Zwycięstwo 4:1 nad Sevillą przyniosło zatem nie tylko korzystny wynik Los Blancos, ale również indywidualny rekord, który wcześniej należał do angielskiego piłkarza. Diomande ma dopiero 19 lat, a już znalazł się w historycznych statystykach La Liga. Jeśli utrzyma obecną dyspozycję, może jeszcze nie raz przyciągnąć uwagę kibiców i ekspertów.