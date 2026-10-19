Mourinho nie chce powtórki. Real Madryt musi tego uniknąć

Real Madryt ma jasno określone priorytety w Lidze Mistrzów. Jose Mourinho wskazał dwa cele Królewskich, o których mówił na antenie Real Madryt TV cytowany przez serwis "Marca".

fot. Abaca Press / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Jose Mourinho wysłał jasny sygnał

Real Madryt chce nie tylko zapewnić sobie awans do kolejnej fazy Ligi Mistrzów, ale również znaleźć się w czołowej ósemce tabeli. Taki rezultat pozwoliłby drużynie uniknąć dodatkowych spotkań w fazie play-off. Jose Mourinho nie ukrywa, że ograniczenie liczby meczów ma istotne znaczenie w kontekście napiętego kalendarza.

– W tych ośmiu meczach mamy dwa cele: pierwszy to awans, a drugi to miejsce w pierwszej ósemce, co oznacza rozegranie o dwa mecze mniej. W zeszłym roku Real Madryt musiał rozegrać te spotkania, a to nie są mecze mile widziane – powiedział Portugalczyk cytowany przez „Markę”.

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Mourinho odniósł się również do dotychczasowych występów zespołu na europejskiej arenie. Zwrócił uwagę, że Real potrafił zdobyć komplet punktów w rywalizacji z włoskimi przeciwnikami, ale okoliczności nie należały do najłatwiejszych. Trener podkreślił także, że rywali nie można oceniać wyłącznie na podstawie ostatnich rezultatów.

– Zdobyliśmy sześć punktów przeciwko włoskim drużynom w trudnych okolicznościach. Lipsk po porażce z Bayernem jest groźniejszy – zaznaczył trener Los Blancos.

Ogólnie dla Realu miejsce w pierwszej ósemce oznaczałoby nie tylko sportowy sukces, ale również konkretną korzyść w dalszej części sezonu. Uniknięcie dwóch dodatkowych spotkań mogłoby pomóc drużynie lepiej rozłożyć siły na kolejne wyzwania. Mourinho jasno daje do zrozumienia, że sam awans nie wyczerpuje ambicji Królewskich.