Yamal lepszy od Messiego! Nie do wiary, co właśnie zrobił

Lamine Yamal w 2025 roku wykonał ponad 300 udanych dryblingów. Tylko dwóch piłkarzy ma takie osiągnięcie; on i Neymar. Tym samym pobił wynik Leo Messiego, co wyliczył serwis "Sofascore".

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Yamal popił Messiego pod względem udanych dryblingów w jednym roku

Lamine Yamal to bez dwóch zdań jeden z najbardziej utalentowanych piłkarzy w ostatnich dekadach. Z całą pewnością można go porównywać już do największych graczy w XXI wieku, jak Leo Messi i Cristiano Ronaldo. To porównanie do tego pierwszego siłą rzeczy nasuwa się samo dużo mocniej, bowiem obaj grają na tej samej pozycji i przede wszystkim kojarzeni są z FC Barceloną.

Nic więc dziwnego, że każdy moment, w którym Yamal dorównuje lub nawet przegania Messiego jest sytuacją bardzo szeroko analizowaną i komentowaną. Nie inaczej jest tym razem, bowiem Lamine Yamal w roku 2025 – jak wyliczył serwis „Sofascore” – wykonał 307 udanych dryblingów. Oznacza to, że tylko Neymar ma więcej pomyślnych zwodów w jednym roku kalendarzowym – dokładnie 335. Z kolei Leo Messi jest na trzecim miejscu z liczną 260 takich zagrań z 2017 roku.

Lamine Yamal w tym sezonie do tej pory rozegrał w sumie 20 spotkań i zdobył w nich dziewięć goli oraz zanotował 11 asyst. To wynik bardzo dobry, a wręcz rewelacyjny, szczególnie biorąc pod uwagę kłopoty ze zdrowiem tego skrzydłowego. 18-latek wyceniany jest przez serwis „Transfermarkt” na 200 milionów euro.

