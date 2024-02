IMAGO / ZUMA Wire Na zdjęciu: Joan Laporta

FC Barcelona po raz kolejny zawiodła kibiców. Tym razem zremisowała ze słabiutką Granadą CF (3:3)

Po spotkaniu we wściekłość wpadł Joan Laporta. Szybko zarządził spotkanie z Xavim

Hiszpańskie media nie wykluczają, że trener może jednak odejść szybciej, niż po zakończeniu sezonu

FC Barcelona rozchodzi się w rękach. Laporta doprowadzi do wstrząsu?

FC Barcelona znajduje się w zawieszeniu. W styczniu Xavi Hernandez poinformował, że wraz z końcem sezonu opuści klub. To natychmiast wywołało lawinę plotek na temat możliwych następców szkoleniowca. Decyzja Katalończyka miała podziałać na jego graczy jak seria elektrowstrząsów. Niestety, gra zespołu nie uległa znaczącej poprawie. To, co wydarzyło się jednak w niedzielę, było wyjątkowo bolesne. Blaugrana zremisowała z Granadą CF (3:3), tracąc doprawdy nieprzystające mistrzom Hiszpanii bramki. Remis z ekipą, która jedną drogą już w lutym znajduje się w drugiej lidze, był ogromnym ciosem.

Katalońskie media poinformowały, że Joan Laporta gniewnie zareagował na utratę punktów. Widać to było poprzez jego gestykulację i serię krzyków. Do tego wyrzucił ponoć w powietrze tacę z kanapkami, przeznaczonymi dla kibiców na Stadionie Olimpijskim.

Tuż po zakończeniu meczu prezes klubu spotkał się z Xavim. Choć, według Gerarda Romero, Blaugrana nie chce wykonywać nagłych i nieprzemyślanych ruchów, nie jest wcale pewne, czy 42-latek dotrzyma słowa i pozostanie na swoim stanowisku aż do końca sezonu.

Obecnie Duma Katalonii traci już dziesięć punktów do liderującego Realu Madryt. Za nieco ponad tydzień czeka ją też pierwszy mecz w 1/8 finału Ligi Mistrzów przeciwko SSC Napoli.

