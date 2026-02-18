Wiadomo, kiedy wróci Rashford. Barcelona czeka na ten dzień

Marcus Rashford wciąż nie trenuje z zespołem FC Barcelony z powodu problemów z kolanem. Fabrizio Romano informuje jednak, że Anglik ma wrócić do gry w przyszłym tygodniu.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Marcus Rashford

Barcelona liczy na szybki powrót Rashforda

Marcus Rashford w ostatnich tygodniach jest jednym z głównych tematów wokół Barcelony. Klub negocjuje z Manchesterem United warunki ewentualnego wykupu. Blaugrana chce obniżyć ustaloną klauzulę w wysokości 30 milionów euro. Czerwone Diabły pozostają jednak nieugięte i nie zamierzają schodzić z ceny.

Na razie najważniejsza jest jednak sytuacja zdrowotna piłkarza. Rashford opuścił półfinał Pucharu Króla z Atletico Madryt z powodu problemów z kolanem, których nabawił się w meczu z RCD Mallorca. W poprzednim tygodniu nie trenował z drużyną. Początkowo zakładano, że zdąży wrócić na spotkanie z Gironą, ale nie był gotowy do gry.

Według informacji przekazanych przez Fabrizio Romano powrót do składu ma nastąpić w przyszłym tygodniu. Oznacza to, że może opuścić także najbliższy mecz z Levante. Byłby to trzeci kolejny występ Barcelony bez 28 letniego napastnika.

Mimo przerwy Rashford ma za sobą bardzo solidny okres. W barwach Blaugrany zdobył 10 bramek i zanotował 13 asyst we wszystkich rozgrywkach. Stał się ważnym ogniwem zespołu prowadzonego przez Hansiego Flicka. W klubie są zadowoleni z jego wkładu i jednocześnie starają się znaleźć porozumienie z Manchester United, aby zatrzymać go na dłużej.

Barcelona czeka na powrót Anglika, bo z nim w składzie Flick ma zdecydowanie więcej opcji w ofensywie. Tymczasem Duma Katalonii notuje dwie porażki z rzędu.

