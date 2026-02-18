Barcelona może mieć problem sfinalizować ten transfer. Nie chcą ustąpić

Barcelona ze względu na swoje problemy finansowe może mieć problem zapłacić 26 milionów funtów za Marcusa Rashforda. Manchester United nie chce zmniejszyć tej kwoty, o czym donosi serwis "Daily Mail Sport".

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Barcelona będzie mieć problem wykupić Rashforda?!

Barcelona w tym sezonie radzi sobie bardzo dobrze, choć ostatnie dni nie są dla klubu ze stolicy Katalonii zbyt optymistyczne. Przede wszystkim zespół Hansiego Flicka uległ w rywalizacji z Atletico Madryt w Pucharze Króla i z całą stanowczością można powiedzieć, że doszło nawet do kompromitacji. Z kolei w ostatniej potyczce w ramach La Liga, ulegli oni Gironie 1:2, co odczytywane jest jednoznacznie jako dołek formy.

Naiwnym było naturalnie myślenie, że uda się Dumie Katalonii przejść przez cały sezon bez trudnego momentu, ale najważniejsze wydaje się teraz szybkie wyjście z kryzysu. Owy kryzys cały czas trwa oczywiście w finansach Barcelony, która może mieć problem zrealizować swój podstawowy cel na letnie okienko transferowe. Według informacji przekazanych przez serwis „Daily Mail Sport”, Barcelona może nie móc sobie pozwolić na wykup Marcusa Rashforda z Manchesteru United, który nie chce zgodzić się na jakąkolwiek obniżkę kwoty wykupu w wysokości 26 milionów funtów.

Marcus Rashford w tym sezonie rozegrał w sumie 34 mecze, w których zdobył 10 goli oraz zanotował 13 asyst. Serwis „Transfermarkt” wycenia 28-letniego skrzydłowego reprezentacji Anglii na 40 milionów euro. Jego umowa na Wyspach Brytyjskich z Czerwonymi Diabłami wygasa wraz z końcem czerwca 2028 roku.

