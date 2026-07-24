Vinicius Junior wybiera nowy klub. Te trzy kluby chcą gwiazdę Realu

Vinicius Junior nie przedłużył jeszcze kontraktu z Realem Madryt. Niewykluczone, że niebawem pożegna się z klubem. Jak poinformował Ramon Alvarez de Mon, Liverpool uczynił go priorytetem transferowym. Interesuje się nim także PSG i Bayern Monachium.

Joan Gosa / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Vinicius priorytetem Liverpoolu. W grze także Bayern i PSG

Vinicius Junior bezpośrednio po Mistrzostwach Świata, na których reprezentacja Brazylii rozczarowała, udał się na krótkie wakacje. W międzyczasie przeszedł operację plastyczną, która miała na celu poprawić kontur twarzy i uwydatnić podbródek. W najbliższych dniach powinien wrócić do Madrytu, gdzie czeka go spotkanie m.in. z nowym trenerem – Jose Mourinho.

Przyszłość piłkarza spowita jest mgłą. Jego kontrakt z Realem obowiązuje do czerwca przyszłego roku i wciąż nie został przedłużony. Mimo ciągnących się od miesięcy negocjacji obie strony nie są w stanie osiągnąć porozumienia. Niewykluczone, że Brazylijczyk zmieni klub.

Z informacji Ramona Alvareza de Mona wynika, że agenci zawodnika zaczęli wstępne rozmowy z innymi klubami. Otoczenie piłkarza skontaktowało się z angielskimi gigantami. Ich celem było sprawdzenie dostępnych opcji przy ewentualnym odejściu z Realu Madryt.

Okazuje się, że zainteresowany transferem jest Liverpool, który uczynił z Viniciusa Juniora priorytet. Niemniej jednak wykluczyli możliwość transferu w tegoroczne lato. Skupiają się bardziej na pozyskaniu go za darmo po zakończeniu nadchodzącego sezonu. Premier League to tylko jedna z opcji dla gwiazdora Królewskich. Poważnie myśli o nim także Bayern Monachium i Paris Saint-Germain.

To, gdzie trafi Vinicius Junior, pozostaje na ten moment tajemnicą. Wszystkie scenariusze są możliwe, jak również ten, że Brazylijczyk pozostanie w Realu Madryt. Wiele będzie zależało od jego rozmowy z Jose Mourinho i tego, jaki plan ma na zawodnika.

Vinicius Junior gra w Madrycie od 2018 roku. W tym czasie wystąpił łącznie w 375 meczach, w których strzelił 128 goli i zaliczył 98 asyst.