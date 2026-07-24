Barcelona wytypowała następcę De Jonga i rozmawia ws. transferu

07:11, 24. lipca 2026
Jakub Boroń
Jakub Boroń Źródło:  Fichajes.net

Barcelona rozpoczęła poszukiwania zastępstwa dla Frenkiego de Jonga. Na szczycie listy życzeń znalazł się pomocnik AS Monaco.

Frenkie de Jong
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Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Frenkie de Jong

Barcelona znalazła następcę De Jonga

Frenkie de Jong nie będzie do dyspozycji Hansiego Flicka przez najbliższe tygodnie. Holender doznał uszkodzenia więzadła pobocznego przyśrodkowego w prawym kolanie podczas mistrzostw świata i opuści początek przygotowań oraz pierwsze mecze nowego sezonu.

Według Fichajes.net Barcelona rozpoczęła już działania mające na celu sprowadzenie następcy pomocnika. Na celowniku katalońskiego klubu znalazł się 22-letni Lamine Camara z AS Monaco.

Senegalczyk ma odpowiadać profilowi zawodnika poszukiwanego przez Hansiego Flicka. Trener widzi w nim piłkarza, który mógłby rywalizować o miejsce w składzie z Markiem Bernalem i Gavim.

Rozmowy już trwają

Jak podaje źródło, Barcelona nawiązała pierwsze kontakty w sprawie transferu. Camara wyceniany jest na około 40 milionów euro, a w minionym sezonie rozegrał 31 spotkań dla AS Monaco, zdobywając trzy bramki i notując cztery asysty.

Finalizacja transferu będzie jednak uzależniona od wcześniejszych ruchów kadrowych. Według doniesień klub planuje sprzedaż Marca Casado, aby zwolnić miejsce w budżecie płacowym i pozyskać środki potrzebne do sfinalizowania operacji.

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