Barcelona wytypowała następcę De Jonga i rozmawia ws. transferu

Barcelona rozpoczęła poszukiwania zastępstwa dla Frenkiego de Jonga. Na szczycie listy życzeń znalazł się pomocnik AS Monaco.

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Frenkie de Jong

Barcelona znalazła następcę De Jonga

Frenkie de Jong nie będzie do dyspozycji Hansiego Flicka przez najbliższe tygodnie. Holender doznał uszkodzenia więzadła pobocznego przyśrodkowego w prawym kolanie podczas mistrzostw świata i opuści początek przygotowań oraz pierwsze mecze nowego sezonu.

Według Fichajes.net Barcelona rozpoczęła już działania mające na celu sprowadzenie następcy pomocnika. Na celowniku katalońskiego klubu znalazł się 22-letni Lamine Camara z AS Monaco.

Senegalczyk ma odpowiadać profilowi zawodnika poszukiwanego przez Hansiego Flicka. Trener widzi w nim piłkarza, który mógłby rywalizować o miejsce w składzie z Markiem Bernalem i Gavim.

Rozmowy już trwają

Jak podaje źródło, Barcelona nawiązała pierwsze kontakty w sprawie transferu. Camara wyceniany jest na około 40 milionów euro, a w minionym sezonie rozegrał 31 spotkań dla AS Monaco, zdobywając trzy bramki i notując cztery asysty.

Finalizacja transferu będzie jednak uzależniona od wcześniejszych ruchów kadrowych. Według doniesień klub planuje sprzedaż Marca Casado, aby zwolnić miejsce w budżecie płacowym i pozyskać środki potrzebne do sfinalizowania operacji.