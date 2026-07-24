Wielki transfer do Barcelony mało prawdopodobny. Klub rozczaruje kibiców

Barcelona wciąż marzy o sprowadzeniu Juliana Alvareza, ale wszystko wskazuje na to, że kibice katalońskiego klubu mogą obejść się smakiem. Najnowsze doniesienia z Hiszpanii nie pozostawiają wielkich złudzeń.

fot. ANTONIO MARTIN / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Barcelona nie rezygnuje z Alvareza

Saga transferowa z Julianem Alvarezem trwa od kilku tygodni. Napastnik publicznie przyznał, że chciałby zmienić klub, a Barcelona nie ukrywa zainteresowania reprezentantem Argentyny.

Jak informuje Cadena SER, władze Barcelony nadal koncentrują się na próbie sprowadzenia 25-latka. Wcześniej kataloński klub złożył już ofertę, która została odrzucona przez Atletico Madryt. Mimo to Joan Laporta otwarcie przyznał, że Blaugrana pozostaje gotowa przyjąć zawodnika, jeśli pojawi się taka możliwość.

Atletico pozostaje nieugięte

Z informacji przekazanych przez Cadena SER wynika jednak, że szanse na transfer są obecnie minimalne. Dziennikarz Miguel Martin Talavera podkreślił, że gdyby miał wskazać operację, którą można uznać za praktycznie niemożliwą, byłoby to właśnie przejście Alvareza do Barcelony.

– Gdybym miał wskazać sytuację, w której zaryzykowałbym stwierdzenie, że coś jest niemożliwe, byłaby to właśnie ta. Są bardzo małe szanse, że Julian Alvarez zagra w przyszłym sezonie w FC Barcelonie – powiedział Talavera.

Atletico od początku pozostaje konsekwentne. Miguel Angel Gil Marin wielokrotnie podkreślał, że klub nie sprzeda Argentyńczyka do Barcelony, niezależnie od wysokości oferty. Według relacji hiszpańskich mediów nawet propozycje opiewające na 100, 150 czy 200 milionów euro nie zmieniły stanowiska Los Colchoneros.