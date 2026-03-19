„Prędzej czy później Yamal będzie tam grał”

08:12, 19. marca 2026
Jakub Boroń
FC Barcelona rozbiła Newcastle United i pewnie awansowała do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Po spotkaniu w hiszpańskich mediach pojawiła się jednak ciekawa analiza dotycząca Lamine Yamala. Zdaniem ekspertów jego rola na boisku może wkrótce ulec zmianie.

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Lamine Yamal w nowej roli. To nieuniknione

Rewanżowe starcie z Newcastle było dla Barcelony bardzo udane. Po remisie 1:1 w pierwszym meczu zespół Hansiego Flicka zdominował rywala i wygrał aż 7:2. Już od pierwszych minut było widać, że gospodarze chcą szybko przejąć kontrolę nad spotkaniem.

Po meczu w programie „El Larguero” zwrócono uwagę na sposób gry Lamine Yamala. W tym spotkaniu Hiszpan nie był ustawiony klasycznie szeroko przy linii bocznej. Częściej pojawiał się w środku i brał udział w budowaniu akcji ofensywnych.

Zdaniem Marcosa Lópeza to kierunek, który Barcelona może rozwijać. Ekspert podkreślił, że „wcześniej czy później” Yamal będzie grał właśnie w tej strefie boiska. W jego ocenie młody piłkarz dobrze odnajduje się jako zawodnik operujący bliżej środka, nawet w roli fałszywej dziewiątki.

W analizie zwrócono uwagę na konkretne sytuacje z meczu. Jedna z akcji bramkowych zaczęła się od jego dynamicznego obrotu i zagrania w tempo do partnerów. Podobne zachowanie powtórzyło się przy kolejnych okazjach, co pokazuje, jak duży wpływ może mieć na grę w tej strefie.

Liczby tylko potwierdzają jego skuteczność. Yamal ma w tym sezonie 21 goli i 16 asyst, co jest wynikiem imponującym, zwłaszcza biorąc pod uwagę jego wiek i wcześniejsze problemy zdrowotne. Eksperci nie mają wątpliwości, że ustawienie go bliżej środka może jeszcze zwiększyć jego znaczenie dla zespołu.

