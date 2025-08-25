Vinicius Junior znów prowokował. Awantura z kibicami Realu Oviedo

Vinicius Junior po raz kolejny znalazł się w centrum kontrowersji. Mimo gola i asysty w meczu z Realem Oviedo najwięcej mówi się o jego spięciu z kibicami i prowokacyjnych gestach.

Vinicius sprowokował kibiców i wywołał burzę po meczu Realu

Real Madryt pewnie pokonał na wyjeździe Real Oviedo 3:0, ale spotkanie zostało zdominowane przez wydarzenia wokół Viniciusa Juniora. Xabi Alonso rozpoczął mecz bez Brazylijczyka w składzie, stawiając na Rodrygo na lewej stronie. Decyzja okazała się trafiona, lecz prawdziwe emocje wybuchły dopiero po wejściu na plac gry gwiazdy Królewskich w drugiej połowie.

Od pierwszych minut na boisku napastnik był obiektem gwizdów i wyzwisk ze strony trybun. Napięcie rosło, a po asyście dla Kyliana Mbappe, Vinicius podbiegł w stronę kibiców i wykonał gesty, które dodatkowo sprowokowały fanów. W stronę piłkarza poleciały przedmioty, w tym butelka. Nawet Francuz musiał go uspokajać.

Kulminacja nastąpiła, gdy Vinicius zdobył trzecią bramkę dla Realu. Zamiast cieszyć się spokojnie, odwrócił się do trybun i wykonał znak nawiązujący do drugiej ligi, wyśmiewając rywali. Stadion eksplodował gwizdami, a atmosfera zrobiła się wyjątkowo napięta.

Burza nie skończyła się wraz z ostatnim gwizdkiem. Vinicius opublikował w mediach społecznościowych zdjęcie z kontrowersyjnej celebracji, dodając podpis „Taki właśnie jestem”. Real wygrał i umocnił się w lidze, lecz dyskusję po meczu zdominowało pytanie o zachowanie Brazylijczyka i jego niekończące się konflikty z kibicami w Hiszpanii.

Tymczasem Real Madryt rozważa sprzedaż Viniciusa w przyszłym roku. Decydujące mają być rozmowy o nowym kontrakcie. Jeśli nie przyniosą efektu, to Brazylijczyk opuści Los Blancos.

