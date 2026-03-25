Vinicius Junior nagle wypalił! Deklaracja ws. Realu Madryt

Vinicius Junior zabrał głos w sprawie przyszłości w Realu Madryt. Wypowiedź piłkarza nie zostawia złudzeń. Brazylijczyk zadeklarował, że chce zostać na Bernabeu przez wiele lat.

Vinicius Junior chce zostać w Realu Madryt na lata

Vinicius Junior od lat stanowi o sile Realu Madryt. W ostatnich tygodniach musiał wziąć całą odpowiedzialność na własne barki ze względu na nieobecność Kyliana Mbappe. Nie da się ukryć, że od momentu, gdy stery w klubie przejął Alvaro Arbeloa, forma piłkarza uległa poprawie. Brazylijczyk pod wodzą Arbeloi zdobył 11 goli i zanotował 6 asyst w 16 meczach we wszystkich rozgrywkach.

Co ciekawe, wzrost formy Viniciusa zbiegł się w czasie z informacjami o jego przyszłości. AS przekazał, że Real Madryt odbył serię rozmów z zawodnikiem i obie strony zbliżyły się do osiągnięcia porozumienia. Nowy kontrakt ma być kwestią czasu.

Głos w sprawie przyszłości zabrał sam zainteresowany. Vinicius Junior, cytowany przez Fabrizio Romano zadeklarował przywiązanie do obecnego zespołu. „Chcę grać w Realu Madryt przez bardzo długi czas” – powiedział.

Przypomnijmy, że o Viniciusa mocno zabiegały kluby z Saudi Pro League. Pojawiały się także doniesienia o możliwych przenosinach do Premier League czy Paris Saint-Germain. W Realu Madryt gra od lipca 2018 roku, gdy przeszedł z Flamengo.

Obecnie gwiazdor przebywa na zgrupowaniu reprezentacji Brazylii, z którą przygotowuje się do Mistrzostw Świata. Carlo Ancelotti według medialnych doniesień ma budować drużynę wokół piłkarza Los Blancos.