Fran Garcia szuka nowej drużyny. Może przejść do rywala Realu Madryt

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Fran Garcia

Real Betis zainteresowany Franem Garcią

Real Madryt wczoraj po południu oficjalnie ogłosił podpisanie kontraktu z Markiem Cucurellą. W związku z tym Fran Garcia niemal na pewno opuści hiszpański klub podczas letniego okienka transferowego. 26-letni lewy obrońca został skreślony przez nowego szkoleniowca drużyny Królewskich – Jose Mourinho – który planuje obsadzić tę pozycję wspomnianym wcześniej byłym wahadłowym Chelsea oraz Alvaro Carrerasem. Wszystko wskazuje więc na to, że wychowanek Realu będzie musiał poszukać nowego pracodawcy, aby regularnie pojawiać się na boisku.

Zatem Garcia powoli rozgląda się już za kolejnym klubem. Jak informuje dziennik „Mundo Deportivo”, zainteresowanie pozyskaniem dwukrotnego reprezentanta Hiszpanii wykazuje między innymi Real Betis. Andaluzyjczycy od dłuższego czasu monitorują sytuację mierzącego 169 centymetrów bocznego defensora i chcą wykorzystać okazję, że zawodnik jest dostępny na rynku transferowym. Dla samego piłkarza taki ruch oznaczałby pozostanie w La Lidze oraz możliwość dalszego rozwoju w dobrze znanym mu środowisku.

Fran Garcia, którego łączy się również z angielskim AFC Bournemouth, jest wychowankiem słynnej La Fabriki i niemal całą dotychczasową karierę spędził w Realu. Wyjątek stanowiły lata 2020-2023, kiedy występował w Rayo Vallecano. W minionym sezonie lewy obrońca rozegrał 23 spotkania, zdobył jedną bramkę i zanotował jedną asystę. Jego wartość rynkowa szacowana jest na około 10 milionów euro, a obecny kontrakt zawodnika z madrytczykami obowiązuje do połowy 2027 roku.