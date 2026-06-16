Mourinho planuje skład Realu. Zdecydował ws. Bellinghama i Valverde

fot. ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Federico Valverde i Jude Bellingham

Mourinho wskazał liderów. Nie pozwoli im odejść

Real Madryt kontynuuje przebudowę drużyny. Po dwóch nieudanych sezonach postanowiono na Santiago Bernabeu przeprowadzić bardzo poważne zmiany. Zaczęło się od zatrudnienia Jose Mourinho, który po trzynastu latach wrócił do hiszpańskiego giganta. To on ma przywrócić świetność klubowi, który w ciągu dwóch ostatnich sezonów nie zdobył choćby jednego trofeum.

Królewscy oficjalnie ogłosili już transfer Marca Cucurelli, ale dogadanych ruchów jest więcej. Po mistrzostwach świata do stolicy Hiszpanii przeniosą się też Denzel Dumfries, Ibrahima Konate oraz Bernardo Silva. Na tym klub nie poprzestaje i już teraz pracuje nad następnymi transferami. Mowa tu o przynajmniej jeszcze jednym środkowym obrońcy oraz pomocniku z najwyższej półki.

Mourinho chciałby mieć w swojej drużynie rozgrywającego, który docelowo wejdzie w buty Toniego Kroosa. Na liście życzeń znajdują się między innymi Enzo Fernandez, Vitinha czy Joao Neves, ale PSG nie sprzeda swoich największych gwiazd.

W obliczu tych wzmocnień nie można też wykluczyć odejść istotnych zawodników. Mourinho miał postanowić w sprawie tych, którzy obecnie grają na Santiago Bernabeu. Nie ma mowy o rezygnacji z Jude Bellinghama czy Federico Valverde, którzy będą liderami również jego drużyny. To właśnie Anglik oraz Urugwajczyk stworzą tercet w środku pola z nowym nabytkiem Realu. Takim statusem nie może cieszyć się za to Aurelien Tchouameni, którego Portugalczyk ceni niżej.