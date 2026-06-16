Bouaddi błyszczy na mistrzostwach świata. Zwrócił uwagę potentata

Ayyoub Bouaddi pokazał się z bardzo dobrej strony w meczu Brazylia - Maroko (1:1). Jak poinformował Ramon Alvarez de Mon, jego świetny występ zwrócił uwagę Realu Madryt.

Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Ayyoub Bouaddi

Ayyoub Bouaddi obserwowany przez Real Madryt

Mistrzostwa świata 2026 wystartowały już na dobre, a kibice zdążyli obejrzeć kilkanaście interesujących spotkań. Jednym z najciekawszych meczów dotychczasowej fazy grupowej było starcie Brazylii z Marokiem, które zakończyło się remisem 1:1. Na listę strzelców wpisali się Ismael Saibari oraz Vinicius Junior. Mimo to największe uznanie ekspertów i obserwatorów zebrał inny zawodnik. Mowa o Ayyoubie Bouaddim, który imponował spokojem, dojrzałością oraz jakością gry w środku pola przeciwko jednemu z głównych kandydatów do zdobycia tytułu mistrzowskiego.

Marokański pomocnik rządził i dzielił w drugiej linii swojej drużyny, prezentując się znakomicie na tle wymagającego rywala. Jak informuje Ramon Alvarez de Mon, bardzo dobry występ Bouaddiego ponownie zwrócił uwagę Realu Madryt. Hiszpański gigant od dłuższego czasu monitoruje rozwój młodego piłkarza, a po meczu z Brazylią miał odnowić zainteresowanie jego pozyskaniem. Gwiazdka LOSC Lille znajduje się podobno na liście kandydatów do wzmocnienia środka pola drużyny Królewskich, obok takich nazwisk jak Enzo Fernandez czy Mateus Fernandes.

Urodzony we Francji czterokrotny reprezentant Maroka jest uznawany za jednego z najbardziej utalentowanych młodych zawodników w Europie. Na boiskach Ligue 1 rozegrał już 63 spotkania i zanotował 2 asysty, regularnie zdobywając doświadczenie na najwyższym poziomie. Mierzący 186 centymetrów pomocnik przeszedł wszystkie szczeble szkolenia w Lille, gdzie uchodzi za jedną z największych nadziei klubu. Według danych serwisu „Transfermarkt” jego wartość rynkowa wynosi obecnie około 50 milionów euro, a kontrakt piłkarza z aktualnym pracodawcą obowiązuje do 2029 roku.