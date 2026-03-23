Vinicius Junior zdecydował! Real Madryt już wszystko wie

Real Madryt i Vinicius Junior od miesięcy rozmawiali o warunkach nowego kontraktu. Jak poinformował serwis AS, porozumienie jest bliżej niż kiedykolwiek wcześniej. Gwiazdor zostanie w klubie.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Real Madryt dogadał się z Viniciusem Juniorem ws. nowego kontraktu

Vinicius Junior pod nieobecność Kyliana Mbappe musiał wziąć ciężar gry zespołu na własne barki. Z tego zadania wywiązał się wzorowo, ponieważ najpierw zdobył dublet w rewanżowym meczu z Manchesterem City w Lidze Mistrzów, a następnie strzelił dwie bramki w starciu z Atletico Madryt. Trudno sobie wyobrazić Real Madryt bez niego, więc tym bardziej kibice obawiali się o wygasający kontrakt.

Zarówno klub, jak i zawodnik od miesięcy negocjowali przedłużenie umowy. Vinicius Junior co chwilę odrzucał oferty Królewskich, żądając zdecydowanie większych pieniędzy. Przez moment wydawało się nawet, że jego odejście jest przesądzone i trafi do Arabii Saudyjskiej.

W całej sprawie nastąpił duży zwrot akcji w momencie, gdy trenerem zespołu został Alvaro Arbeloa. Zatrudnienie hiszpańskiego szkoleniowca wszystko zmieniło. Gwiazdor odzyskał swój blask i ponownie zaczął zachwycać kibiców. Dziennik AS donosi, że przedłużenie umowy to tylko kwestia czasu. Podpisanie kontraktu wydaje się bliższe niż kiedykolwiek wcześniej.

W tym sezonie Vinicius rozegrał 43 mecze, w których zdobył 17 goli i zaliczył 12 asyst. Real Madryt ściągnął go na Bernabeu latem 2018 roku z Flamengo za 45 milionów euro. Łącznie uzbierał aż 365 spotkań, 123 bramki i 95 asyst.