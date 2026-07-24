Najnowszy ranking UEFA. Ważne zwycięstwa Lecha i Rakowa

Ranking UEFA od tamtego sezonu stał się niezwykle popularny wśród polskich kibiców. Wszystko przez to, że Polska walczy o TOP10. Po pierwszych meczach w europejskich pucharach minimalnie powiększyliśmy przewagę nad goniącymi nasz Czechami.

Kazimierz Koper / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Lecha Poznań

Ranking UEFA: Polska utrzymała 10. miejsce

Za nami pierwsze mecze polskich drużyn w europejskich pucharach. W środku tygodnia grali: Lech Poznań, Górnik Zabrze, Raków Częstochowa i GKS Katowice. Bilans to dwa zwycięstwa i dwie porażki. Łącznie Polska zdobyła 0.400 punktu do rankingu UEFA. Tragedii nie ma, ale nie jest to spektakularny wynik. Mogło być lepiej, ale najważniejsze, że utrzymaliśmy przewagę nad Czechami.

Lech Poznań bez problemów poradził sobie z mistrzem Danii, rozbijając osłabione Aarhus aż (4:1). Ze zwycięstwa cieszyć się mógł także Raków Częstochowa, który przez chwilę napędził kibicom strachu. Choć stracili bramkę jako pierwsi, finalnie wygrali (3:1).

Od porażki przygodę z europejskimi pucharami zaczął Górnik Zabrze i GKS Katowice. Podopieczni Michala Gasparika byli minimalnie gorsi od Fenerbahce (0:1), a zespół Rafała Góraka przegrał z MSK Żyliną (1:2). Liczymy na to, że za tydzień pójdzie im lepiej.

Jak już wspominaliśmy, Polska zdobyła 0.400 pkt w tym tygodniu. Tyle samo uzbierały czeskie kluby, więc przewaga nad 11. miejscem pozostała identyczna jak przed pierwszymi meczami 2. rundy eliminacji. Lepiej punktowała Grecja, która wywalczyła 0.500 pkt. Tyle samo w tym tygodniu zdobyła Turcja, która plasuje się na 9. miejscu. Cel na ten sezon dla Polski? Utrzymać TOP12 i powalczyć o TOP10.