Raków potrzebuje napastnika. Negocjują z następcą Brunesa

Linus Carlstrand na celowniku Rakowa Częstochowa
Raków Częstochowa dokona jednej z największych sprzedaży w historii klubu. Lada moment z zespołem pożegna się Jonatan Braut Brunes, który przeniesie się za naszą południową granicę, gdzie podpisze kontrakt ze Spartą Praga. Czeski gigant zapłaci za niego 6 milionów euro, czym pobije własny rekord transferowy. Dla Medalików będzie to druga najwyższa sprzedaż w historii. Więcej dostali za Ante Crnaca, którego sprzedali do Norwich za 11 milionów euro.
Rozstanie z Brunesem, czyli najlepszym strzelcem Rakowa w ostatnich dwóch sezonach wymaga ściągnięcia nowego napastnika. Co prawda, niedawno do zespołu dołączył Mahir Emreli, ale ekipa spod Jasnej Góry chce jeszcze jednego piłkarza na pozycję numer dziewięć.
Z doniesień serwisu SportBladet wynika, że w kręgu zainteresowań znalazł się Linus Carlstrand. To 21-letni napastnik ze Szwecji, który na co dzień gra w barwach Osters IF. W trwającym sezonie strzelił 9 bramek w 14 meczach. Problem w tym, że nie tylko Raków go chce. Z przedstawicielami szwedzkiego klubu rozmawia także RAAL La Louviera z belgijskiej ekstraklasy.
Oferta z Belgii została zaakceptowana przez Osters, a porozumienie z polskim zespołem ma nastąpić na dniach. Ostatecznie wybór nowego klubu będzie zależał tylko i wyłącznie od samego Linusa Carlstranda. Raków może go skusić grą w europejskich pucharach.