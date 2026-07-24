AC Milan blisko kolejnego transferu. Prosto z Ligue 1

Sankhoun Diawara trafi na San Siro
AC Milan tego lata nie próżnuje na rynku transferowym. Włoski gigant pozyskał już Goncalo Ramosa z Paris Saint-Germain za 74 miliony euro. Z kolei z Lazio Rzym za kwot 30 milionów euro trafił środkowy obrońca Mario Gila. Ruben Amorim chce zwiększyć rywalizację w defensywie i postawić również na młodych, perspektywicznych zawodników.
Według najnowszych informacji „FootMercato”, Milan osiągnął pełne porozumienie z Troyes w sprawie transferu Sankhouna Diawary. 20-letni obrońca miał już uzgodnić warunki indywidualnego kontraktu i wkrótce powinien zostać oficjalnie przedstawiony jako nowy zawodnik Rossonerich.
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Włosi za francuskiego defensora zapłacą około 2 mln euro, choć dzięki zawartym bonusom całkowita wartość transferu może wzrosnąć do 3 mln euro. Zdecydowano, że Diawara od początku będzie trenował z pierwszą drużyną i otrzyma szansę na walkę o miejsce w składzie.
W Mediolanie bardzo wysoko oceniają potencjał młodego obrońcy. Lewonożny stoper imponuje warunkami fizycznymi i spokojem w rozegraniu. Transfer nie był jednak oczywisty. Poważne zainteresowanie zawodnikiem wykazywali również władze Rangers, którzy przedstawili atrakcyjną ofertę. Ostatecznie Diawara zdecydował się jednak na projekt Milanu.
Diawara ma za sobą udany sezon w barwach Troyes. W poprzednich rozgrywkach rozegrał 14 spotkań, a jego drużyna wywalczyła awans do Ligue 1. Stoper ma także na koncie dwa występy w reprezentacji Trójkolorowych do lat 19.