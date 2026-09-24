Tego Vinicius się nie spodziewał. Mourinho otwiera drzwi jego rywalowi

10:42, 24. września 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Fichajes.net

Jose Mourinho poważnie rozważa zmianę w podstawowym składzie Realu Madryt. Jak informuje Fichajes.net, Vinicius Junior może stracić miejsce w wyjściowej jedenastce.

Vinicius Junior
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fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Jose Mourinho może odstawić Viniciusa

Jose Mourinho wciąż darzy Brazylijczyka dużym zaufaniem, ale jego pozycja w zespole nie jest już tak mocna jak wcześniej. Początek sezonu w wykonaniu Viniciusa Juniora pozostawia sporo do życzenia, a kolejnym sygnałem ostrzegawczym była sytuacja z derbów Madrytu.

Vinicius Junior rozpoczął spotkanie z Atletico w podstawowym składzie, lecz nie zdołał wyraźnie zaznaczyć swojej obecności na boisku. Mourinho zdecydował się na zmianę już w 54. minucie. Mimo że Real musiał wówczas odrabiać straty i grał w osłabieniu. W miejsce Brazylijczyka pojawił się Yan Diomande.

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Według narracji Fichajes.net coraz większym problemem dla Viniciusa Juniora staje się właśnie konkurencja ze strony 19-letniego zawodnika. Diomande po wejściu na murawę zaprezentował się bardzo dobrze. Tak naprawdę w 36 minut zaliczył cztery udane dryblingi na sześć prób, miał 90 procent celności podań i wygrał dziewięć z dwunastu pojedynków. Jego forma może zatem zmusić trenera Królewskich do poważniejszej decyzji.

Tymczasem sam Vinicius Junior nie może pochwalić się równie przekonującymi liczbami. W tym sezonie zdobył jedną bramkę i zanotował trzy asysty w 598 minutach. Wcześniej, podczas meczu z Elche, również został zmieniony. Wszystko wskazuje na to, że najbliższe spotkanie z Villarreal będzie dla Brazylijczyka ważnym sprawdzianem. Mourinho musi zdecydować, czy nadal stawiać na gwiazdę, czy dać szansę zawodnikowi, który coraz mocniej naciska na jego miejsce.

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