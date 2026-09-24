Bellucci – Majchrzak: gdzie oglądać? Mecz Majchrzaka dzisiaj transmisja na żywo (24.09.2026)

Kamil Majchrzak rozpoczyna rywalizację w turnieju ATP 250 w chińskim Hangzhou. Polak w 1/16 finału zmierzy się z Mattią Belluccim. Sprawdź, gdzie oglądać mecz na żywo.

fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Kamil Majchrzak

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Mattia Bellucci – Kamil Majchrzak: gdzie oglądać na żywo?

Kamil Majchrzak po występie w Pucharze Davisa wraca do rywalizacji w turnieju rangi ATP 250. W chińskim Hangzhou reprezentant Polski trafił na Mattię Bellucciego. Włoski tenisista również będzie chciał rozpocząć azjatycką część sezonu od zwycięstwa.

Majchrzak zajmuje obecnie 73. miejsce w rankingu ATP, natomiast Bellucci plasuje się na 88. pozycji. Różnica w zestawieniu nie jest zatem duża. W związku z tym trudno spodziewać się jednostronnego spotkania. Polak został w Hangzhou rozstawiony z numerem ósmym.

Obaj zawodnicy mają już za sobą bezpośrednią konfrontację. Doszło do niej w kwalifikacjach US Open 2024. Wówczas górą był Bellucci, który zwyciężył w dwóch setach. Czwartkowe spotkanie będzie zatem okazją dla Majchrzaka do rewanżu za tamtą porażkę.

Mattia Bellucci – Kamil Majchrzak: transmisja na żywo za darmo

Spotkanie Bellucci – Majchrzak będzie można śledzić online za pośrednictwem serwisów oferujących transmisje z turniejów ATP. Według dostępnych informacji transmisję internetową zapewni STS TV, przy czym dostęp do streamu jest uzależniony od spełnienia warunków danego operatora.

Wystarczy założyć konto u bukmachera STS z kodem GOAL, a następnie postawić dowolny pierwszy zakład za min. 2 zł. Po spełnieniu warunków dostęp do transmisji zostanie odblokowany. Spotkanie znajdziesz w sekcji „zakłady live”.

Mattia Bellucci – Kamil Majchrzak: transmisja w tv

Spotkanie pierwszej rundy turnieju ATP w Hangzhou nie ma obecnie potwierdzonej konkretnej transmisji w tradycyjnej telewizji. Dostępne informacje wskazują przede wszystkim na transmisję internetową.

Mattia Bellucci – Kamil Majchrzak: transmisja online

Kibice Kamila Majchrzaka mogą śledzić jego spotkanie przez internet. Transmisja online ma być dostępna w STS TV. Dzięki transmisji internetowej pojedynek można oglądać nie tylko na komputerze, ale również na urządzeniach mobilnych, takich jak smartfon czy tablet.

Gdzie oglądać mecz Mattia Bellucci – Kamil Majchrzak? Rywalizację Mattii Bellucciego z Kamilem Majchrzakiem można śledzić przede wszystkim online. Spotkanie ATP 250 w Hangzhou będzie dostępne w ramach transmisji w STS TV. Kiedy odbędzie spotkanie Mattia Bellucci – Kamil Majchrzak? Mecz Mattia Bellucci – Kamil Majchrzak zostanie rozegrany w czwartek, 24 września 2026 roku w ramach turnieju ATP 250 w Hangzhou. Początek spotkania zaplanowano na mniej więcej godzinę 10:00 czasu polskiego.

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