Szewczenko – Hurkacz: gdzie oglądać? Mecz Hurkacza dzisiaj transmisja na żywo (24.09.2026)

Hubert Hurkacz rozpoczyna rywalizację w turnieju ATP 250 w Chengdu. Wrocławianin w pierwszej rundzie zmierzy się z Aleksandrem Szewczenką. Sprawdź, gdzie oglądać mecz na żywo.

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Hubert Hurkacz

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Aleksandr Szewczenko – Hubert Hurkacz: gdzie oglądać na żywo?

Hubert Hurkacz wraca do rywalizacji w cyklu ATP po występie w US Open. W turnieju w Chengdu polski tenisista został rozstawiony z numerem piątym, a jego pierwszym przeciwnikiem będzie Aleksandr Szewczenko.

Kazach zajmuje obecnie 109. miejsce w rankingu ATP, podczas gdy Hurkacz plasuje się na 46. pozycji. Różnica w klasyfikacji jest zatem wyraźna. Chociaż na korcie nie musi ona oznaczać łatwego zadania dla reprezentanta Polski.

Hurkacz ma jednak bardzo dobre wspomnienia z dotychczasowych pojedynków z Szewczenką. Tenisiści spotykali się już czterokrotnie i za każdym razem zwyciężał Polak. Jedno z tych spotkań zakończyło się jednak dopiero po trzech setach. W związku z tym Kazach zna już sposób na postawienie Hurkaczowi trudnych warunków.

Aleksandr Szewczenko – Hubert Hurkacz: transmisja na żywo za darmo

Spotkanie Szewczenko – Hurkacz będzie można oglądać w ramach transmisji z turnieju ATP w Chengdu. W internecie dostępny będzie między innymi stream za pośrednictwem STS TV, przy czym korzystanie z transmisji wymaga spełnienia warunków określonych przez operatora.

Wystarczy założyć konto u bukmachera STS z kodem GOAL, a następnie postawić dowolny pierwszy zakład za min. 2 zł. Po spełnieniu warunków dostęp do transmisji zostanie odblokowany. Spotkanie znajdziesz w sekcji „zakłady live”.

Aleksandr Szewczenko – Hubert Hurkacz: transmisja w tv

Mecz Aleksandr Szewczenko – Hubert Hurkacz będzie transmitowany w telewizji na antenie Polsatu Sport 1. Spotkanie zostało zaplanowane jako trzecie w kolejności na korcie centralnym.

Aleksandr Szewczenko – Hubert Hurkacz: transmisja online

Mecz pierwszej rundy turnieju w Chengdu będzie można śledzić również przez internet. Transmisja online będzie dostępna w Polsat Box Go. Dodatkową opcją dla kibiców jest wspomniany wcześniej stream w STS TV.

Gdzie oglądać mecz Aleksandr Szewczenko – Hubert Hurkacz? Rywalizację Aleksandra Szewczenki z Hubertem Hurkaczem można oglądać w telewizji na antenie Polsatu Sport 1, a także online za pośrednictwem Polsat Box Go. Dostępny będzie również stream w STS TV. Kiedy odbędzie spotkanie Aleksandr Szewczenko – Hubert Hurkacz? Mecz Aleksandr Szewczenko – Hubert Hurkacz odbędzie się w czwartek, 24 września 2026 roku w ramach turnieju ATP 250 w Chengdu. Pojedynek został wyznaczony jako trzeci na korcie centralnym.

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