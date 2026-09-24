Fatalne wieści dla Realu Madryt. Kolejny zawodnik wypada z gry

Ibrahima Konate doznał skręcenia prawego kolana podczas zgrupowania reprezentacji Francji. Jak informuje "AS", obrońca został tym samym zmuszony powrotu do Madrytu na badania.

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Alarm w Realu Madryt

Ibrahima Konate nie dokończy zgrupowania reprezentacji Francji, co jest szczególnie niepokojącą wiadomością dla Realu Madryt. Według informacji przekazanych przez „AS” środkowy obrońca nabawił się lekkiego skręcenia prawego kolana podczas jednego z treningów kadry.

Francuz ma teraz wrócić do stolicy Hiszpanii, gdzie przejdzie szczegółowe badania. Dopiero po nich będzie można dokładniej określić skalę problemu oraz przewidywany termin powrotu zawodnika do treningów. Na ten moment w Madrycie czekają zatem na konkretne informacje dotyczące stanu zdrowia defensora.

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Reprezentacja Francji musiała już zareagować na sytuację i zdecydowała się na dowołanie Leny’ego Yoro. Obrońca Manchesteru United ma uzupełnić kadrę Les Bleus na najbliższe spotkania Ligi Narodów. Konate tym samym przedwcześnie zakończył udział w bieżącym zgrupowaniu.

Dla sztabu szkoleniowego Realu problem jest tym większy, że lista nieobecnych zawodników już wcześniej zaczęła się wydłużać. Kontuzja Konate’a dokłada kolejne zmartwienie do sytuacji związanej z urazem Federico Valverde, który zmaga się z problemem z kostką. Jose Mourinho musi tym samym liczyć się z kolejnym osłabieniem zespołu.

Jeżeli uraz Konate okaże się poważniejszy, Real może zostać z bardzo ograniczonym wyborem na środku defensywy. Obecnie do dyspozycji pozostają: Dean Huijsen, Antonio Rudiger oraz Raul Asencio. Zatem w Madrycie kluczowe będą wyniki badań Francuza, które pokażą, czy jego przerwa potrwa tylko kilka dni, czy problem okaże się znacznie poważniejszy.