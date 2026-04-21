Szczęsny dał popis na treningu Barcelony. Co za interwencje! [WIDEO]

10:19, 21. kwietnia 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Szczęsny, choć nie gra zbyt dużo, cały czas jest w świetnej formie. FC Barcelona wrzuciła w media społecznościowe filmik z interwencjami bramkarza z treningu.

Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny

„Szczęsny w formie” – Barcelona zachwycona interwencjami Polaka

FC Barcelona lada moment może świętować udaną obronę mistrzostwa Hiszpanii. Przewaga w tabeli nad Realem Madryt wynosi 9 punktów, a do końca sezonu pozostało jedynie 6. kolejek. Niewykluczone, że gdy Blaugrana zapewni sobie tytuł, okazję do gry dostanie Wojciech Szczęsny. W tym sezonie były reprezentant Polski pełni funkcję zmiennika młodszego Joana Garcii.

Szczęsny miał okazję wystąpić 10 razy w tym sezonie. Za każdym razem wpływ na to miała kontuzja hiszpańskiego bramkarza. Gdy tylko 24-latek jest zdrowy, Polak siedzi na ławce rezerwowych. Brak regularnej gry nie wpływa jednak na formę 35-latka.

Kataloński klub wrzucił w media społecznościowe film z treningu bramkarzy. Widać na nim Szczęsnego, który notuje fantastyczne parady, broniąc trudne uderzenia kolegów z zespołu. „Szczęsny w formie” – podpisała wideo FC Barcelona.

Po ostatnich wypowiedziach Polaka można przypuszczać, że przygoda Szczęsnego w Barcelonie dobiega końca. „Moja rodzina i ja jesteśmy bardzo szczęśliwi w Barcelonie. Wiem, że nie zostało mi zbyt wiele czasu w tym klubie, ale bardzo się tym cieszyłem. Mamy za co dziękować za czas, który tu spędziliśmy” – mówił w rozmowie z Som3Cat.

Warto dodać, że kontrakt Szczęsnego jest ważny do czerwca 2027 roku. Natomiast w umowie miała znaleźć się klauzula, która pozwala rozwiązać umowę. W takim przypadku były bramkarz Juventusu dostałby rekompensatę w wysokości 2 mln euro.

