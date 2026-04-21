Real Madryt wraca po przerwie do walki o ligowe punkty w La Liga. W ramach 33. kolejki podejmą na własnym stadionie Alaves. Oto przewidywane składy na mecz Real - Alaves.

Przewidywane składy na mecz Real – Alaves

Real Madryt ma tylko i wyłącznie matematyczne szanse na zdobycie mistrzostwa Hiszpanii w sezonie 2025/2026. Wszystko przez ostatnie dwie wpadki w La Liga, a konkretnie porażkę z Realem Mallorca (1:2) oraz remis z Gironą (1:1). Efektem zgubionych punktów była ucieczka FC Barcelony aż na dziewięć oczek na pięć kolejek przed końcem rozgrywek. Tylko cud może sprawić, że Królewscy wygrają ligę.

Na dodatek podopieczni Alvaro Arbeloi odpadli z Ligi Mistrzów, przegrywając w ćwierćfinale z Bayernem Monachium. Obecnie mają na swoim koncie serię czterech meczów z rzędu bez zwycięstwa, co jest najgorszym wynikiem od 2018 roku.

We wtorek postarają się przełamać złą passę, podejmując przed własną publicznością Alaves w ramach 33. kolejki La Liga. W porównaniu do ostatniego meczu Alvaro Arbeloa ma dokonać kilku korekt w składzie. Przede wszystkim do gry wróci Aurelien Tchouameni. Na boisku wg. dziennika Sport zobaczymy również Deana Huijsena i Alvaro Carrerasa. Reszta składu pozostanie taka sama jak w starciu z Bayernem.

Przewidywane składy na mecz Real – Alaves wg. dziennika Sport:

Real: Łunin – Alexander-Arnold, Huijsen, Militao, Carreras – Valverde, Tchouameni, Bellingham, Guler – Mbappe, Vinicius

Alaves: Sivera – Angel Perez, Jonny, Tenaglia, Parada, Youssef – Ibanez, Blanco, Guridi – Boye, Toni Martinez