Barcelona wystawi piłkarza na listę transferową, jeśli Lewandowski zostanie

Robert Lewandowski ma w swoich rękach nie tylko właśną przyszłość, ale również los Ferrrana Torresa. Jak podaje serwis Esport3, Hiszpan odejdzie z klubu, jeśli 37-latek przedłuży kontrakt.

Ferran Torres czeka na decyzję Lewandowskiego

FC Barcelona od przyszłego sezonu będzie miała nowego napastnika. Poszukiwanie „dziewiątki” rozpoczęło się już jakiś czas temu, a pod obserwacją znalazło się kilku kandydatów. Ma to związek z możliwym odejściem Roberta Lewandowskiego, którego kontrakt wygasa w czerwcu. Nawet jeśli Polak zostanie na jeszcze jeden rok, Blaugrana i tak chce tego lata ściągnąć jego następcę.

W kadrze do dyspozycji Hansiego Flicka jest jeszcze Ferran Torres. Hiszpan w tym sezonie dzieli się minutami z kapitanem reprezentacji Polski. Okazuje się, że tylko jeden z nich zostanie na Spotify Camp Nou w przyszłej kampanii.

Esport3 informuje, że decyzja Lewandowskiego dot. przyszłości wpłynie bezpośrednio na jego młodszego kolegę. Jego 37-latek zdecyduje się parafować nową umowę, Ferran Torres zostanie sprzedany. Jego kontrakt wygasa za rok, więc Barcelona może wykorzystać okazję i spieniężyć piłkarza. Otrzymane środki z tytułu sprzedaży reprezentanta Hiszpanii mają zostać przeznaczone na nowego zawodnika.

Z Dumą Katalonii są łączone głośne nazwiska jak Julian Alvarez, Harry Kane czy Erling Haaland. Ze względu na to, że finansowo każdy z nich byłby dużą inwestycją, pion sportowy przygląda się także nieco tańszym opcjom. Wśród nich są Vedat Muriqi i Alexander Sorloth.

Ferran Torres do pewnego momentu imponował formą, ale od jakiegoś czasu ma problem z regularnym zdobywaniem bramek. W tym sezonie wystąpił w 44 meczach, zdobył 19 goli i zanotował 2 asysty.