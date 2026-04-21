Vinicius poprosił o zerwanie negocjacji po tej decyzji ws. Mbappe

Vinicius Junior chce zostać w Realu Madryt

Jeszcze niedawno wokół przyszłości Viniciusa Juniora pojawiało się sporo znaków zapytania. W tle przewijały się spekulacje o możliwym odejściu i o tym, jak będzie wyglądało funkcjonowanie ofensywy Realu Madryt z nim i Kylianem Mbappe w jednym zespole.

Teraz sytuacja ma wyglądać inaczej. Według świezych doniesień Vinicius uznał, że nie ma potrzeby szukać nowego kierunku. Kluczowe miało być stanowisko klubu, który nie chce budować drużyny wokół jednego z tych zawodników kosztem drugiego. Plan zakłada wspólną grę obu gwiazd i stworzenie takiego układu, w którym każdy zachowa swoją rolę.

To właśnie ten sygnał miał przekonać Brazylijczyka. Zawodnik ma czuć, że nadal będzie jedną z głównych postaci zespołu i nie straci znaczenia u boku Mbappe. W efekcie temat ewentualnego transferu wyraźnie wyhamował.

Mbappe i Vinicius mają razem prowadzić ofensywę

W Madrycie nie chcą wybierać między jedną a drugą gwiazdą. Założenie jest inne. Klub ma stawiać na model, w którym Mbappe i Vinicius będą się uzupełniać, a nie dublować. To z kolei ma być jednym z fundamentów planu na kolejne sezony.

Na dziś nie ma jeszcze mowy o zamkniętym porozumieniu czy konkretnych datach w sprawie nowej umowy, ale kierunek wydaje się jasny. Vinicius ma być otwarty na dalszą grę w Realu, a klub chce utrzymać jednego z najbardziej jakościowych piłkarzy w kadrze.