Man United chce gwiazdę Realu Madryt. To może być transferowy hit w Premier League

07:25, 21. kwietnia 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  The Telegraph

Manchester United szykuje się do jednego z najgłośniejszych ruchów nadchodzącego lata. Jak informuje "The Telegraph", klub z Old Trafford wskazał Aureliena Tchouameniego z Realu Madryt jako swój priorytetowy cel transferowy.

Obserwuj nas w
Aurelien Tchouameni na liście życzeń Manchesteru United

Manchester United wykonał ważny krok w kierunku zakończenia sezonu na podium Premier League. Zwycięstwo nad Chelsea (1:0) na Stamford Bridge w ramach 33. kolejki sprawiło, że Czerwone Diabły zajmują trzecie miejsce w tabeli i umocniły swoją pozycję w walce o Ligę Mistrzów.

Choć końcówka sezonu układa się dla zespołu bardzo dobrze, w klubowych gabinetach już trwają intensywne przygotowania do letniego okna transferowego. Wiadomo, że po sezonie z drużyną pożegna się Casemiro. 34-letni Brazylijczyk, który trafił na Old Trafford w 2022 roku z Realu Madryt, był ważnym elementem środka pola, ale jego czas w Manchesterze dobiega końca.

Priorytetem dla władz Manchester United jest znalezienie nowego defensywnego pomocnika, który zapewni drużynie stabilność i jakość na lata. Jak informuje „The Telegraph”, jednym z głównych kandydatów do wzmocnienia tej pozycji jest Aurelien Tchouameni. Francuz od blisko czterech lat stanowi istotny punkt zespołu z Santiago Bernabeu.

Ewentualne pozyskanie 44-krotnego reprezentanta Francji nie będzie jednak łatwe. Wiele zależy od planów transferowych Realu Madryt, który także rozgląda się za wzmocnieniami w środku pola. Od dłuższego czasu Królewscy interesują się Rodrim z Manchesteru City.

Z Francuzem od miesięcy łączony jest Liverpool, a w ostatnim czasie do grona zainteresowanych dołączyła również Chelsea. Tchouameni w obecnym sezonie rozegrał 44 spotkania, strzelił dwa gole i zanotował dwie asysty. Jego kontrakt z Realem obowiązuje do czerwca 2028 roku.

