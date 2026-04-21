Mbappe wskazał Zidane’a i Deschampsa

W środowisku Realu Madryt trwa dyskusja o tym, kto poprowadzi zespół w kolejnym sezonie. W tle przewijają się kolejne nazwiska, ale według medialnych doniesień swoje zdanie w tej sprawie ma również Kylian Mbappe. Francuz miał jasno określić, z kim najchętniej chciałby pracować.

Na szczycie tej listy ma znajdować się Zinedine Zidane. To właśnie on ma być numerem jeden dla gwiazdora Realu i trudno się temu dziwić. Zidane to dla Mbappe postać wyjątkowa, a możliwość współpracy z legendą francuskiej piłki byłaby dla niego bardzo atrakcyjna.

Jeśli jednak powrót Zidane’a okaże się nierealny, wtedy wybór ma padać na Didiera Deschampsa. Selekcjoner reprezentacji Francji to drugi trener, którego Mbappe miał wskazać jako odpowiedniego kandydata do objęcia Realu. Napastnik zna go bardzo dobrze i ma do niego pełne zaufanie.

Juergen Klopp nie jest wyborem Francuza

Według przekazanych informacji Mbappe nie chce natomiast, by nowym trenerem Realu został Juergen Klopp. Choć niemiecki szkoleniowiec ma mocną pozycję na rynku i bardzo wysokie notowania, ten kierunek ma nie przekonywać Francuza.

Sytuacja jest jednak bardziej skomplikowana. Zidane nie planuje powrotu do Realu i przygotowuje się do roli selekcjonera reprezentacji Francji. Z kolei Deschamps nie jest dziś kandydatem, który realnie znajduje się najbliżej ławki na Santiago Bernabeu. To oznacza, że preferencje Mbappe to jedno, a finalna decyzja klubu może pójść w zupełnie inną stronę.